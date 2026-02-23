Minuto a minuto: Bloqueos, manifestaciones y tráfico en la capital este 23 de febrero
Sigue el minuto a minuto del tráfico en la CDMX este lunes 23 de febrero. Te damos las alternativas viales, calles cerradas por marchas y el reporte en vivo para que llegues a tiempo a tu destino.
Comienza la semana y este lunes 23 de febrero la Ciudad de México presenta una jornada movida en sus calles. De acuerdo con el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se esperan algunas movilizaciones en distintas alcaldías. Por eso Azteca Noticias te da el reporte en tiempo real para evitar que te atores en el tráfico y llegues a tiempo a tus destinos.
Marchas previstas para este lunes 23 de febrero
Marcha a las 12:00 horas en Donceles
Considera concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Bloqueo a las 14:00 en Insurgentes
Prevista concentración de manifestantes a a las 14:00 horas en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Manifestación a las 18:00 horas en Avenida Parque Lira
Se espera arribo de manifestantes a las 18:00 horas en Av. Parque Lira y Av. Observatorio No. 64, col. Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.
Hoy No Circula: ¿Quiénes se quedan en casa este lunes 23 de febrero?
¡Que no te sorprendan rumbo al trabajo o la escuela! Para empezar la semana sin contratiempos y evitar multas que golpeen tu cartera, es fundamental revisar las restricciones viales de este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.
De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el programa Hoy No Circula está activo desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Toma nota de los vehículos que hoy no pueden transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México:
- Engomado: Amarillo
- Terminación de placas: 5 y 6
- Hologramas de verificación: 1 y 2