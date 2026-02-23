Minuto a minuto: Bloqueos, manifestaciones y tráfico en la capital este 23 de febrero

Marcha a las 12:00 horas en Donceles

Considera concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Bloqueo a las 14:00 en Insurgentes

Prevista concentración de manifestantes a a las 14:00 horas en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Manifestación a las 18:00 horas en Avenida Parque Lira

Se espera arribo de manifestantes a las 18:00 horas en Av. Parque Lira y Av. Observatorio No. 64, col. Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.