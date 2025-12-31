Marchas CDMX: Jornada de intensa actividad recreativa por fin de año

Las movilizaciones sobre ruedas iniciaron desde las primeras horas de la madrugada en la zona norte de la metrópoli. El colectivo denominado Mexicas en Bici convocó a sus integrantes en las inmediaciones de la colonia Estrella, dentro de la demarcación territorial de Gustavo A. Madero.

El punto de reunión establecido fue el Parque de los Cocodrilos, ubicado en la calle Granate, desde donde el contingente partió con el firme propósito de atravesar una parte considerable de la capital. La meta de este grupo es arribar al Parque Nacional Cerro de la Estrella, situado en la alcaldía Iztapalapa, lo que implica un recorrido transversal que conectará el norte con el oriente de la ciudad.

Por otro lado, la zona sur de la Ciudad de México también es escenario de actividad deportiva y social organizada. En la alcaldía Tlalpan, la agrupación identificada como Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás, conocida por sus siglas UPPENSA, programó su salida a las siete de la mañana.

Los participantes de esta rodada se concentraron en el Boulevard Picacho Ajusco, específicamente a la altura de la colonia Lomas de Padierna. El destino final de este grupo es el Valle de las Cantimploras, localizado en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia el Ajusco, una zona caracterizada por su elevación y condiciones geográficas distintas al resto de la zona urbana.

Además de estas dos importantes caravanas ciclistas, las autoridades han identificado otros 11 sucesos de recreación distribuidos en distintos puntos, lo que sumará una carga considerable al flujo cotidiano de la capital. Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía que planea desplazarse por estas áreas que tome en cuenta los horarios y las rutas previstas para evitar posibles complicaciones en sus tiempos de traslado.