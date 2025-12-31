Tragedia de Año Nuevo en CDMX: mueren tres adultos y un menor intoxicados en su casa

Una triste noticia se ha registrado en la Ciudad de México (CDMX) en vísperas de Año Nuevo este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Al menos tres adultos y un menor murieron esta tarde, presuntamente por intoxicación por gas dentro de una vivienda en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Vecinos alertaron a la policía de una familia intoxicada en casa

El reporte indica que vecinos alertaron a la policía a través de una llamada al número de emergencias 911 sobre el reporte de personas aparentemente intoxicadas en la calle Galeana y Diego de Ordaz.

La información señala que varias personas resultaron afectadas, sin embargo, cuatro de ellas lamentablemente perdieron la vida.

Rescatistas de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil encontraron a siete personas intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono. De ellas, cuatro ya no presentaban signos vitales. Los fallecidos son dos mujeres, de 29 y 25 años, un hombre de 50 años, y un menor de edad, de 8 años, informó la alcaldía.

Hospitalizan a tres mujeres tras intoxicación en casa en Álvaro Obregón

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con testigos recabados por Fuerza Informativa Azteca (FIA), en el segundo piso de una casa que se encuentra sobre la calle de Galeana.

Al sitio arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona y permitir las labores de los servicios de emergencia.

Policías de la SSC tomaron conocimiento y coordinaron los servicios de emergencia, con motivo de siete personas intoxicadas por fuga de gas al interior del domicilio.

Paramédicos que arribaron al lugar, diagnosticaron a dos mujeres, un menor de edad y un hombre, sin signos vitales.

Otras tres mujeres rescatadas fueron trasladadas al Hospital Enrique Cabrera, ubicada en Avenida Centenario 3170, Mina los Coyotes, en la misma alcaldía, para recibir la atención médica correspondiente.

Resguardan tres cilindros de gas tras muerte de personas

En tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, retiraron y resguardaron tres cilindros de gas, mientras que, los oficiales informaron del hecho al agente del Ministerio Público correspondiente, para los servicios periciales.

En el cuarto donde se encontraban las víctimas había tres tanques de gas, uno de 20 kilos y dos de 10 kilos, uno de estos últimos presentaba fuga.

El 19 de diciembre de 2025, pero al oriente de la CDMX, dos personas murieron presuntamente por intoxicación de gas dentro de un domicilio en la Unidad Habitacional Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Sideral, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa.