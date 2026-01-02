Marchas CDMX: Estas son las movilizaciones que afectarán las calles de la capital hoy 2 de enero 2026

El epicentro de las movilizaciones se localizará principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde diversos colectivos han convocado a la ciudadanía en distintos horarios. La actividad comenzará formalmente a las 13:00 horas en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. En este punto, específicamente en el acceso a la estación Zócalo de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, integrantes de la Colectiva Feminista Radicales de la Periferia se reunirán con el objetivo de manifestar su demanda por la preservación y el respeto a las áreas exclusivas para mujeres dentro de los trenes.

Posteriormente, la agenda de actividades sociales continuará a las 15:00 horas en la zona de Bellas Artes. En este sector, situado entre la calle Ángela Peralta y la Avenida Hidalgo, la Colectiva Revolución Feminista ha programado un encuentro educativo. El propósito de esta reunión es la impartición de un taller enfocado en la gestión de herramientas forenses para situaciones críticas relacionadas con ausencias de personas y catástrofes de gran magnitud. Este evento busca dotar de conocimientos específicos a los asistentes en un punto neurálgico del Centro Histórico.

Al caer la noche, las expresiones ciudadanas se trasladarán hacia una de las arterias más importantes de la metrópoli. Cerca de las 20:00 horas, la organización denominada La Defensa de México se dará cita en la Glorieta del Ahuehuete, ubicada en el Paseo de la Reforma. El motivo de este acto es de carácter simbólico y conmemorativo, ya que los participantes tienen previsto realizar un encendido de velas para honrar a las víctimas de desaparición, transformando este monumento en un espacio de memoria visual.

De manera paralela a estas concentraciones, la capital experimentará una notable efervescencia cultural y deportiva. Los registros oficiales detallan que habrá 11 sucesos distintos distribuidos en diversas demarcaciones territoriales de la urbe. Esta oferta de entretenimiento abarca desde ceremonias de carácter religioso hasta funciones artísticas y competencias atléticas, lo que implica un despliegue operativo en múltiples alcaldías para garantizar el desarrollo de los festejos.

Ante este panorama de alta afluencia en las vialidades y plazas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha puesto a disposición de la ciudadanía los pormenores de la agenda diaria. Se recomienda a quienes tengan planeado circular por la ciudad consultar los reportes institucionales para anticipar rutas alternas y así mitigar las posibles dificultades en los desplazamientos provocadas por la concurrencia masiva a estos eventos.