¿Viernes de caos? Marchas, tráfico y alternativas viales para este 17 de julio EN VIVO

Llegó el viernes 17 de julio y la prisa por comenzar el fin de semana ya se respira. En una metrópoli como la Ciudad de México, un solo bloqueo es suficiente para desencadenar un efecto dominó que colapsa las avenidas a kilómetros de distancia.

En Azteca Noticias desciframos el caos por ti. Basados en los reportes en tiempo real de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), rastreamos los "Puntos Cero" de las manifestaciones de hoy, te explicamos qué zonas sufrirán del tráfico y, lo más importante, te entregamos las vías de alivio para que nada detenga tu marcha.