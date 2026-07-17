¿Viernes de caos? Marchas, tráfico y alternativas viales para este 17 de julio EN VIVO
¡Sobrevive al caos de este día! Te traemos el minuto a minuto con los reportes oficiales para que esquives el tráfico del viernes 17 de julio.
Llegó el viernes 17 de julio y la prisa por comenzar el fin de semana ya se respira. En una metrópoli como la Ciudad de México, un solo bloqueo es suficiente para desencadenar un efecto dominó que colapsa las avenidas a kilómetros de distancia.
En Azteca Noticias desciframos el caos por ti. Basados en los reportes en tiempo real de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), rastreamos los "Puntos Cero" de las manifestaciones de hoy, te explicamos qué zonas sufrirán del tráfico y, lo más importante, te entregamos las vías de alivio para que nada detenga tu marcha.
Marchas CDMX hoy 17 de julio: Bloqueos, tráfico y alternativas viales EN VIVO
Hoy No Circula: Viernes 17 de julio
Antes de pisar el acelerador, revisa si tu auto tiene permitido circular hoy. Este viernes el programa ambiental manda a descansar a los siguientes vehículos:
- Engomado: Azul
- Terminación de placas: 9 y 0
- Hologramas: 1 y 2 (Como siempre, los autos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, están libres de la restricción).