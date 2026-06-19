VIDEO | Dejaron un muerto en la calle y graban auto ligado a homicidio en Ecatepec

Un hombre fue asesinado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, presuntamente por dos sujetos, quienes tras ser grabados en el automóvil que usaron, fueron detenidos.

Linvestigación para esclarecer los hechos es extendió hasta un seguimiento de las grabaciones del sistema de videovigilancia, lo que permitió ubicar el vehículo supuestamente utilizado para moverse.

Capturan a dos por homicidio en Ecatepec

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos hombres que podrían ser responsables del homicidio de un sujeto.

Ambos fueron identificados como Juan “N” y Luis “N”, quienes ahora están bajo investigación tras su presunta participación en el crimen, en tanto, la identidad de la víctima no fue informada y se desconoce el motivo de la muerte.

Cuerpo de víctima fue encontrado en la calle

La policía recibió un reporte que llegó al número de emergencias 911 en donde se informó que una persona estaba sin vida en la vía pública.

De acuerdo con el informe, la víctima se ubicaba en calles de la colonia El Chamizal, en Ecatepec, y los probables implicados se trasladaban en un vehículo blanco sin placas de circulación.

Identifican vehículo ligado a homicidio en Ecatepec

Luego analizar las cámaras de videovigilancia estatal, se pudo identificar que el automóvil utilizado para el asesinato arribó al sitio del incidente y posteriormente se dirigió hacia otros municipios.

Entró a la Ciudad de México (CDMX) y finalmente reingresó a la entidad por el municipio de Valle de Chalco. Al contar con estos datos, se informó a los policías para localizar dicho vehículo.

"Cámaras de videovigilancia dieron seguimiento a la unidad, la cual fue asegurada en Chalco", informó la Secretaría de Seguridad del Edomex.

⚠️ #Ecatepec vuelve a ser escenario de violencia



Un hombre fue hallado sin vida en la calle, mientras dos presuntos responsables fueron captados en el vehículo ligado al crimen.



El sistema de videovigilancia permitió rastrear el auto y, con ello, la detención de los… pic.twitter.com/lLaJx55xUO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Fue cuando oficiales de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), de la SSEM, le marcó el alto al vehículo.

En este iban a bordo dos hombres: Juan “N” y Luis “N”, quienes circulaban en calles del municipio de Chalco, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

