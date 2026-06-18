Murieron y buscan a sus familias: Puebla publica lista de 75 fotos y nombres de personas halladas sin vida

Las autoridades del gobierno de Puebla han dado a conocer una lista con nombres y fotografías de personas encontradas sin vida para encontrar a sus familias.

Este anuncio fue hecho a través de la Fiscalía General del Estado de Puebla, insitucioón que solicitió ayuda a la ciudadanía en caso de reconocer a alguna de las personas fallecidas.

"Lo buscaré hasta mi último respiro"



Desde el pasado 12 de mayo, Mónica Pérez vive una pesadilla: su hijo Ramón, contador público de 32 años, desapareció en #Querétaro y las autoridades se negaron a buscarlo solo porque no llevaba su celular.



La madre denuncia #negligencia… pic.twitter.com/bCuHv9COYm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2025

Lista de personas localizadas sin vida en Puebla

Esta lista forma parte del Prgrama de Identificación de Humana, mediante el cual se busca que los cuerpos de personas encontradas sin vida puedan ser entregados a sus familiares.

Las personas encontradas sin visa en Puebla, de las cuales se publicaron datos para reconocerlas, son las siguientes y sus cuerpos están bajo resguardo de la fiscalía:



Érika Yanet Hernández García

Fecha de nacimiento: 05/01/1975

Estado: Puebla

Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza



Fecha de nacimiento: 05/01/1975 Estado: Puebla Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza Enrique Gregorio Sánchez González

Fecha de nacimiento: 10/03/1961

Estado: Puebla

Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza



Fecha de nacimiento: 10/03/1961 Estado: Puebla Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza Eduardo Sarmiento Guevara

Fecha de nacimiento: 22/03/1974

Estado: Puebla

Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza



Fecha de nacimiento: 22/03/1974 Estado: Puebla Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza Edith Rojas Estefanoni

Fecha de nacimiento: 03/06/1955

Estado: Oaxaca

Localidad: Heroica Ciudad de Huajuapan de León

Fernando Revolledo Ponce

Fecha de nacimiento: 09/77/1982

Estado: Puebla

Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza



Fecha de nacimiento: 09/77/1982 Estado: Puebla Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza Fernando XX Hernández

Fecha de nacimiento: 22/08/1946

Estado: Puebla

Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza



Fecha de nacimiento: 22/08/1946 Estado: Puebla Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza Fausto Medina Torales

Fecha de nacimiento: 31/12/1970

Estado: Veracruz

Localidad: Córdoba



Fecha de nacimiento: 31/12/1970 Estado: Veracruz Localidad: Córdoba Eustaquio Urbieta Miguel

Fecha de nacimiento: 03/11/1966

Estado: Puebla

Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza



Así puedes consultar la lista completa de personas fallecidas identificadas en Puebla

La Fiscalía de Puebla cuenta dispuso de un sitio de internet en el que las personas pueden consultar de manera gratuita la lista completa de personas fallecidas identificadas por las auoridades.

Para conocer esta lista completa primero se debe ingresar al sitio del Instituto de Ciencias Forenses en el siguiente enlace https://fiscalia.puebla.gob.mx/incifo

En la parte inferior, aparece una opción que indica Listado Completo y debajo se muestran los nombres de todas las personas localizadas sin vida y en espera de que sus familiares reclamen sus cuerpos.

Sitio para encontrar familiares sin vida identificados por el INCIFO de Puebla.|Fiscalía de Puebla.

¿Cómo reclamar el cuerpo de una persona fallecida identificada por la Fiscalía de Puebla?

Luego de consultar la lista y en caso de confirmar que el nombre de la persona fallecida es de algún familiar, se procederá a iniciar una solicitud de reconocimiento.

Para ello se debe llenar un formulario que expide el sitio https://fiscalia.puebla.gob.mx/incifo/Home/PFSI, en el que se tendrá que ingresar la información solicitada. Aquí podrás conocer el pProcedimiento personas identificadas a través de huellas del INE:

1.- Identifica a tu familiar en la página (carrusel de perfiles).

2.- Solicita tu cita en línea (ver procedimiento en video “¿Cómo buscar en la plataforma”) o vía telefónica al 222 153 91 00. Personal especializado atenderá tus dudas.

3.- Durante tu cita, acude con copia simple de los siguientes documentos que te servirán para el trámite en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y el trámite ante Ministerio Público (MP):

a) INE (del usuario).

INE (del usuario). b) INE (de la persona identificada).

INE (de la persona identificada). c) Acta de nacimiento (de la persona identificada).

Acta de nacimiento (de la persona identificada). d) CURP (de la persona identificada).

CURP (de la persona identificada). e) Fotografía de la persona buscada o Cartel de Búsqueda (en caso de contar con ello).

4.- Una vez que acudas a tu cita, personal especializado de SEMEFO te realizará una entrevista (llamada AM), relativa a las características de tu familiar buscado. (Se sugiere que el familiar entrevistado conozca detalles de la persona buscada, como señas particulares).

5.- Posterior a la entrevista, se te mostrarán algunas fotografías de la persona fallecida para la identificación de señas particulares y/o vestimentas.

6.- Una vez que realices la identificación, personal de psicología especializado te informará sobre las causas y circunstancias de la muerte de tu familiar, así como la ubicación su cuerpo, brindando contención emocional en caso de necesitarla.

7.- Al siguiente día, por los medios de contacto que hayas indicado, recibirás información sobre el nombre del abogado que lleva el caso, así como la dirección exacta de la Agencia de MP, donde deberás acudir para continuar el procedimiento. Durante ese tiempo el SEMEFO envía los dictámenes de identificación positiva que realizaste en la entrevista.

8.- El Agente de MP realizará una entrevista y será en el encargado de emitir los oficios de liberación del cuerpo y/o el trámite de exhumación.

9.- Una vez que el MP hace llegar los oficios de liberación o de exhumación al SEMEFO, se indicará la fecha y hora de entrega, ya sea en las instalaciones del SEMEFO, o bien en el Centro de Resguardo Forense. Es hasta este punto que deberás verificar tu servicio funerario (el SEMEFO NO realiza recomendaciones y NO tiene convenio con ninguna empresa funeraria).

