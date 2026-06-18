Murieron y buscan a sus familias: Puebla publica lista de 75 fotos y nombres de personas halladas sin vida
Puebla dio a conocer una lista con nombre y fotografias de personas que fueron encontradas sin vida en el estado, por lo que ahora buscan a sus familiares.
Las autoridades del gobierno de Puebla han dado a conocer una lista con nombres y fotografías de personas encontradas sin vida para encontrar a sus familias.
Este anuncio fue hecho a través de la Fiscalía General del Estado de Puebla, insitucioón que solicitió ayuda a la ciudadanía en caso de reconocer a alguna de las personas fallecidas.
"Lo buscaré hasta mi último respiro"— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2025
Desde el pasado 12 de mayo, Mónica Pérez vive una pesadilla: su hijo Ramón, contador público de 32 años, desapareció en #Querétaro y las autoridades se negaron a buscarlo solo porque no llevaba su celular.
La madre denuncia #negligencia… pic.twitter.com/bCuHv9COYm
Lista de personas localizadas sin vida en Puebla
Esta lista forma parte del Prgrama de Identificación de Humana, mediante el cual se busca que los cuerpos de personas encontradas sin vida puedan ser entregados a sus familiares.
Las personas encontradas sin visa en Puebla, de las cuales se publicaron datos para reconocerlas, son las siguientes y sus cuerpos están bajo resguardo de la fiscalía:
- Érika Yanet Hernández García
Fecha de nacimiento: 05/01/1975
Estado: Puebla
Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza
- Enrique Gregorio Sánchez González
Fecha de nacimiento: 10/03/1961
Estado: Puebla
Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza
- Eduardo Sarmiento Guevara
Fecha de nacimiento: 22/03/1974
Estado: Puebla
Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza
- Edith Rojas Estefanoni
Fecha de nacimiento: 03/06/1955
Estado: Oaxaca
Localidad: Heroica Ciudad de Huajuapan de León
- Fernando Revolledo Ponce
Fecha de nacimiento: 09/77/1982
Estado: Puebla
Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza
- Fernando XX Hernández
Fecha de nacimiento: 22/08/1946
Estado: Puebla
Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza
- Fausto Medina Torales
Fecha de nacimiento: 31/12/1970
Estado: Veracruz
Localidad: Córdoba
- Eustaquio Urbieta Miguel
Fecha de nacimiento: 03/11/1966
Estado: Puebla
Localidad: Heroica Puebla de Zaragoza
Así puedes consultar la lista completa de personas fallecidas identificadas en Puebla
La Fiscalía de Puebla cuenta dispuso de un sitio de internet en el que las personas pueden consultar de manera gratuita la lista completa de personas fallecidas identificadas por las auoridades.
Para conocer esta lista completa primero se debe ingresar al sitio del Instituto de Ciencias Forenses en el siguiente enlace https://fiscalia.puebla.gob.mx/incifo
En la parte inferior, aparece una opción que indica Listado Completo y debajo se muestran los nombres de todas las personas localizadas sin vida y en espera de que sus familiares reclamen sus cuerpos.
¿Cómo reclamar el cuerpo de una persona fallecida identificada por la Fiscalía de Puebla?
Luego de consultar la lista y en caso de confirmar que el nombre de la persona fallecida es de algún familiar, se procederá a iniciar una solicitud de reconocimiento.
Para ello se debe llenar un formulario que expide el sitio https://fiscalia.puebla.gob.mx/incifo/Home/PFSI, en el que se tendrá que ingresar la información solicitada. Aquí podrás conocer el pProcedimiento personas identificadas a través de huellas del INE:
1.- Identifica a tu familiar en la página (carrusel de perfiles).
2.- Solicita tu cita en línea (ver procedimiento en video “¿Cómo buscar en la plataforma”) o vía telefónica al 222 153 91 00. Personal especializado atenderá tus dudas.
3.- Durante tu cita, acude con copia simple de los siguientes documentos que te servirán para el trámite en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y el trámite ante Ministerio Público (MP):
- a) INE (del usuario).
- b) INE (de la persona identificada).
- c) Acta de nacimiento (de la persona identificada).
- d) CURP (de la persona identificada).
- e) Fotografía de la persona buscada o Cartel de Búsqueda (en caso de contar con ello).
4.- Una vez que acudas a tu cita, personal especializado de SEMEFO te realizará una entrevista (llamada AM), relativa a las características de tu familiar buscado. (Se sugiere que el familiar entrevistado conozca detalles de la persona buscada, como señas particulares).
5.- Posterior a la entrevista, se te mostrarán algunas fotografías de la persona fallecida para la identificación de señas particulares y/o vestimentas.
6.- Una vez que realices la identificación, personal de psicología especializado te informará sobre las causas y circunstancias de la muerte de tu familiar, así como la ubicación su cuerpo, brindando contención emocional en caso de necesitarla.
7.- Al siguiente día, por los medios de contacto que hayas indicado, recibirás información sobre el nombre del abogado que lleva el caso, así como la dirección exacta de la Agencia de MP, donde deberás acudir para continuar el procedimiento. Durante ese tiempo el SEMEFO envía los dictámenes de identificación positiva que realizaste en la entrevista.
8.- El Agente de MP realizará una entrevista y será en el encargado de emitir los oficios de liberación del cuerpo y/o el trámite de exhumación.
9.- Una vez que el MP hace llegar los oficios de liberación o de exhumación al SEMEFO, se indicará la fecha y hora de entrega, ya sea en las instalaciones del SEMEFO, o bien en el Centro de Resguardo Forense. Es hasta este punto que deberás verificar tu servicio funerario (el SEMEFO NO realiza recomendaciones y NO tiene convenio con ninguna empresa funeraria).