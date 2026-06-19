Ministra de la SCJN asegura que hoteles “all inclusive” significa que no pueden entrar mexicanos

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en los reflectores por una declaración que hizo en plena sesión del máximo tribunal del país.

El comentario de la ministra fue grabado en vivo en la sesión del miércoles 17 de junio de 2026, en donde se refirió al término en inglés "all inclusive" de hoteles de México.

¿Qué dijo la ministra Ortiz Ahlf sobre los hoteles en México?

Loretta Ortiz Ahlf aseguró que los hoteles en playas del país son "all inclusive" y que eso significa que mexicanos no pueden entrar, solo aquellos que sean extranjeros.

"Estoy cansada, cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas nos digan: "no pueden entrar" porque son “all inclusive”; ese “all inclusive” es que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros, los norteamericanos, porque tenemos unos fideicomisos especiales, sí podemos estar aquí adentro", expresó.

Una joya más de la Corte del acordeón



Dice la ministra Loretta Ortiz que los hoteles en las playas mexicanas son “all inclusive” y eso significa que no pueden entrar las personas mexicanas solo las extranjeras… pic.twitter.com/nd2iFJoNcm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 18, 2026

"All inclusive", ¿qué quiere decir? Este es su significado

La expresión "all inclusive" es una frase en inglés cuyo significado en español es "todo incluido", esto al hacer la traducción de la misma.

En la hotelería, "all inclusive" es un servicio que se ofrece a las personas que al alojarse pagan cierta tarifa la cual no solo cubre el costo de la habitación, sino también otros servicios y consumos.

¿Quién es la ministra Loretta Ortiz Ahlf?

El 12 de diciembre de 2021, antes de la reforma constitucional al Poder Judicial, Loretta Ortiz Ahlf fue designada por el Senado como ministra de la Suprema Corte.

En el proceso electoral extraordinario 2024–2025, fue electa como ministra para la integración de la nueva SCJN.

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.

Dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde también fue docente durante varios años.

Ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y, a nivel internacional, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos.