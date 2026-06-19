¡Tremendo susto! Así ocurrió el cortocircuito en Metro Zaragoza de la Línea 1 (VIDEO)

Tras reportarse la presencia de humo en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), autoridades informaron lo que realmente ocurrió este jueves 18 de junio.

De acuerdo con reportes del director general, Adrián Rubalcava, la falla se habría originado por un cortocircuito, luego de que un bastón cayera a las vías del tren.

Hombre pierde su bastón en la Línea del Metro CDMX

El accidente ocurrió alrededor de las 12:20 horas, cuando una persona invidente chocó sin querer contra un convoy que se encontraba detenido en la estación.

Tras el impacto, el bastón cayó a las vías y, al hacer contacto con la zona electrificada, generó un flamazo que no solo fue visible, sino que hasta se escuchó desde el andén.

Videos difundidos por la propia dependencia muestran el momento en que se produce la explosión, seguida por una nube de humo que alarmó a los usuarios que esperaban el tren, y donde incluso algunos salieron corriendo.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

STC Metro explica la causa del corto circuito

A través de un comunicado, el STC Metro informó que el servicio fue suspendido por algunos minutos para permitir que el personal realizara las maniobras necesarias y retirara el objeto de las vías de manera segura.

La dependencia precisó que el bastón de apoyo cayó de forma accidental y ocasionó un arco eléctrico, situación que derivó en que se detuviera el servició en la estación Zaragoza, causando retrasos importantes en la Línea 1.

Asimismo, confirmó que no se registraron personas heridas, por lo que después de varios minutos el servicio fue restablecido sin ningún otro percance.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

¿Qué hacer si se cae un objeto a las vías del Metro?

¡No intentes recuperarlo por tu cuenta! La mayoría de las líneas del Metro utilizan un sistema conocido como tercer riel o barra guía para alimentar los trenes, por lo que cuando un objeto hace contacto con la barra electrificada crea un "puente" que genera la descarga eléctrica.

No cualquier objeto causa este tipo de desastres, pero por lo general los objetos metálicos como paraguas, muletas,o llaves, pueden llegar a provocar un fuerte estallido o sacar chispas.

Si alguna pertenencia cae a las vías del Metro, las autoridades recomiendan:



No intentar bajar a recuperarla bajo ninguna circunstancia.

Avisar de inmediato al personal de seguridad o al jefe de estación.

Esperar a que los trabajadores del Metro realicen las maniobras.

Permanecer en todo momento detrás de la línea de seguridad.

Aunque en este caso no hubo heridos, el sonido y el humo fueron suficientes para alertar a los usuarios, quienes tuvieron que ser desalojados por minutos.

