Golpe al narcotráfico en CDMX: Cateos dejan 5 detenidos en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc; aseguran cientos de dosis de drogas

Tras la ejecución de cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX) se realizó la detención de Carlos Alexis "N" y una menor de edad, quienes están vinculados a un grupo delictivo.

En el lugar de la detención, el cual era utilizado para el almacenamiento de droga, se aseguraron más de 400 dosis de aparente marihuana, cocaína y crystal.

Caen tres en la alcaldía Cuauhtémoc: Les aseguran 200 dosis de droga

Simultáneamente, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades realizaron una diligencia ministerial en la colonia Esperanza, donde fueron aprehendidas tres personas, identificadas como Irad Brando "N", Diego Rojas "N" y Graciela "N".

Al momento de su detención, se les aseguraron alrededor de 200 dosis de aparente droga.

Autoridades capitalinas confirmaron que todos los detenidos, así como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación Jurídica.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para el combate a los grupos delictivos generadores de violencia, tras ejecutar cuatro órdenes de cateo en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Carlos Alexis "N" y una menor de edad.



En los inmuebles que… pic.twitter.com/H9fBXzBjUo — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 18, 2026

¿Qué pasará con los 5 detenidos en la Álvaro Obregón y Cuauhtémoc?

Por el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre la detención de las cinco personas durante los cateos en distintas zonas de la Ciudad de México.

Las movilizaciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, así como Fuerzas Federales de la capital del país.

Vinculan a proceso a presuntos integrantes de peligrosa cédula en Iztapalapa

Hace unos días, cuatro integrantes de la cédula delictiva "Los Patos" fueron vinculados a proceso, por su presunta participación en actividades ilícitas en la alcaldía Iztapalapa.

Esta cédula delictiva también está vinculada con el grupo criminal "Los Bubus", por lo que se les dictó prisión preventiva a Ehtan "N", Elvira "N", Iván "N" y Jaqueline "N".

Durante la detención, los cuatro integrantes de "Los Patos" se aseguraron alrededor de 139 envoltorios con narcóticos, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

La audiencia se llevó acabo el pasado 13 de junio 2026, en el que la Fiscalía de la Ciudad de México formuló imputación y presentó dictámenes periciales y otros datos de prueba obtenidos durante la investigación.