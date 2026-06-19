Prometió boletos del Mundial 2026, pero asaltó a aficionados en su carro: les quitó 80 mil pesos

Una mujer fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al estar presuntamente relacionada con la venta ilegal de boletos de entrada para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La captura de esta mujer fue informada por las autoridades este jueves 18 de junio de 2026 horas antes de que se lleve a cabo el encuentro entre Mexico vs Corea del Sur en el Estadio Jalisco.

¿Quién es la presunta revendedora de boletos para partidos del Mundial 2026?

Agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a una mujer identificada como Lidia Silvia "N".

De acuerdo con el reporte de la dependencia, esta mujer fue detenida en cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de robo con violencia.

Estos hechos estarían relacionados con la presunta venta ilegal de boletos de entrada para los juegos del Mundial 2026.

#Detenida



Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Lidia Silvia "N", en cumplimiento de orden de aprehensión por el hecho delictivo de robo con violencia, hechos que estarían relacionados con la presunta venta ilegal de boletos de entrada para los juegos del Mundial de… pic.twitter.com/YPyGiIdMTr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

Lidia Silvia “N” es señalada por revender boletos de eventos

Este caso inició en mayo pasado, cuando las víctimas, un hombre y una mujer, habrían contactado a Lidia Silvia “N” y a su pareja sentimental, con el fin de comprar unos boletos para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Lidia Silvia “N” y su pareja se dedican a la reventa de boletos para eventos como partidos de futbol o conciertos, de acuerdo con la investigación de la fsicalía estatal.

#SelecciónMexicana ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🇲🇽 La victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 desató festejos masivos en el Zócalo, Garibaldi y el Ángel de la Independencia. Al grito de “vámonos al Ángel”, miles de aficionados colapsaron Paseo de la #Reforma con cánticos y banderas. La euforia tricolor marcó el inicio del torneo con celebraciones que paralizaron la capital. Vía @jessi_mozar, Miguel Bernal, Carmen Sánchez. #México

Robaron 80 mil pesos a aficionados tras querer comprar boletos

Luego de diversas pláticas, las víctimas acordaron con Lidia Silvia “N” y un sujeto, la compra de dos boletos para un partido del mundial.

Para ello quedaron de verse el 22 de mayo en un banco al interior de una tienda departamental ubicada en la colonia Villa de Las Flores en la avenida José López Portillo del municipio de Coacalco en donde harían la transacción.

El día de los hechos, cuando las víctimas llegaron, Lidia Silvia “N” y otro sujeto, les dijeron que subieran a un vehículo para entregarles los boletos y contar el dinero.

Sin embargo, los supuestos vendedores sacaron un arma de fuego con la que amenazaron a las víctimas para robarles 80 mil pesos en efectivo.

