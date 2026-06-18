¡Hallazgo inesperado en CDMX! Encuentran serpiente dentro de un edificio de la colonia Doctores

¡Qué susto! Un serpiente de casi medio metro de longitud, fue encontrada al interior de un inmueble, localizo al interior de un edificio en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; se desató una intensa movilización.

La serpiente, identificada como "cincuate", es decir una especia no venenosa, también conocida como caliente o culebra sorda mexicana.

Con equipo especializado: Así capturaron a la serpiente la Doctores

Los primeros reportes indican que la serpiente fue encontrada por una vecina de la zona, quien al darse cuenta de la presencia del reptil, solicitó apoyó urgente de los servicios de emergencia.

Elemento de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, acudieron al lugar de los hechos para resolver la situación. No se brindaron detalles de cómo es que el animal logró ser capturado.

Al llegar al lugar. se realizó una inspección del área en la que se encontraba el ejemplar, esto con el objetivo de evitar que se desplazara o presentara un riesgo para las y los habitantes del inmueble.

Con el uso de equipo especializado y siguiendo los protocolos para el manejo de fauna silvestre, lograron capturar y rescatar de manera segura a la serpiente, evitando que resultara lesionada durante las maniobras.

Tras la captura de la serpiente, se logró determinar que se trataba de una "cincuate", por lo que el reptil no era venenoso o presentaba un riesgo para los residentes del lugar.

¡Sorpresa en la colonia Doctores!



Una serpiente cincuate de 45 centímetros apareció dentro de un inmueble de Av. Cuauhtémoc 130.



Gracias a la rápida acción de una vecina y al trabajo de los vulcanos de Protección Civil Cuauhtémoc, el reptil fue rescatado sano y salvo.



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Saldo blanco tras el hallazgo de la serpiente en la Doctores

Afortunadamente, la captura de la serpiente se realizó sin incidentes mayores, por lo que no se reportaron personas heridas o en grave riesgo.

Una vez asegurado el reptil, el ejemplar fue colocado en un contenedor adecuado para su traslado y posterior valoración.

¿Qué hacer si encuentras una serpiente en la CDMX?

¡No entres en pánico! En caso de encontrar una serpiente en calles o en un inmueble de la Ciudad de México (CDMX), lo primero que hay que hacer es mantener la calma, así como intentar atraparla o lastimarla.

Al encontrar un reptil, se recomienda alejarse de la zona y llamar inmediatamente a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); este es el número: 55 5208 9898.

En caso de encontrarla al interior de una habitación o cualquier otro inmueble, se recomienda no perderla de vista y cerrar las puertas y ventanas en lo que llegan los expertos, esto para evitar que escape.

