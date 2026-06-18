¿No alcanzaste lugar en el Zócalo CDMX? Conoce dónde estarán las pantallas para ver el México vs. Corea del Sur

Miles de aficionados se preparan para vivir este jueves una auténtica fiesta futbolera con el partido entre México y Corea del Sur, correspondiente al Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara; sin embargo, a pesar de la distancia los capitalinos podrán disfrutarlo desde otra forma.

¿En dónde se instalarán pantallas en CDMX para ver el partido México vs. Corea del Sur?

Recientemente el Gobierno de la Ciudad de México informó que además de la pantalla principal instalada en el Zócalo capitalino, se colocarán 12 pantallas complementarias en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. La intención es distribuir a los asistentes en varias zonas y reducir la concentración de personas frente al escenario principal.

Si al llegar encuentras el Zócalo completamente lleno, todavía podrás seguir el partido en alguno de estos espacios habilitados:



Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central.

Calle 20 de Noviembre, en las esquinas con República de Uruguay, Mesones y Regina.

Pino Suárez, en los cruces con República de Uruguay y República del Salvador.

Palma, en las esquinas con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre.

Calle 5 de Mayo, a la altura de Isabel la Católica.

Estas pantallas funcionarán como una extensión del Fan Fest para que más aficionados puedan reunirse a apoyar a la Selección Mexicana sin necesidad de permanecer exclusivamente dentro del Zócalo.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre La Glorieta de la Diana Cazadora y General Prim, por evento en inmediaciones del Ángel de la Independencia, en el marco del Mundial de Futbol 2026⚽️. Consulta aquí #AlternativaVial… pic.twitter.com/x1omnQl0fi — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 18, 2026

¿Qué estaciones del Metro y Metrobús conviene usar para llegar al Fan Fest CDMX?

¡Atención! El acceso al Centro Histórico puede representar un reto para quienes no conocen la Ciudad de México, sobretodo en esta época de caos, por lo que elegir la estación correcta puede ahorrar varios minutos de caminata.

Si planeas viajar en el Metro, las estaciones más recomendables pertenecen a la Línea 2:



Pino Suárez.

Bellas Artes.

Allende.

Otra alternativa es Isabel la Católica, aunque se encuentra un poco más alejada del punto principal del evento y requerirá un recorrido mayor a pie.

⚽🙌🏾 El #FanFest del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima. Si aún quieres disfrutar del partido, te recomendamos asistir al Festival Futbolero en Garibaldi, donde la emoción continúa.



🎉🏟️ ¡Vive la fiesta con orden y disfruta de una gran experiencia! pic.twitter.com/3795wq5Ebl — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 18, 2026

Para quienes prefieran utilizar el Metrobús, la mejor opción es la Línea 4 Ruta Sur. Las estaciones más cercanas son Isabel la Católica y República de Argentina, desde donde también será posible caminar hasta la zona donde se desarrollará el Fan Fest.

La recomendación es salir con suficiente anticipación, ya que conforme se acerque la hora del encuentro se espera una importante afluencia de aficionados en las inmediaciones del Centro Histórico.

¿La estación Zócalo del Metro estará abierta durante el Fan Fest?

No. La estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada durante el desarrollo del Fan Fest debido a que se encuentra justo en el corazón del evento, por esa razón, las autoridades capitalinas pidieron a los asistentes utilizar estaciones alternas para evitar contratiempos y facilitar el ingreso al área donde estarán instaladas las pantallas.

