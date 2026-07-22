¿Tráfico intenso en la CDMX? Calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas de este miércoles; rutas alternas
Las principales calles de la CDMX se verán afectadas por las marchas y bloqueos de este miércoles; te compartimos cómo va el tráfico en la capital del país.
¡Tráfico en CDMX en pleno ombligo de semana! as marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 22 de julio 2026.
Mapa de calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas en CDMX este miércoles
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/7Jmn7FmrXi— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 22, 2026
Bloqueo en carriles de Circuito Interior; alternativas viales
Un grupo de manifestantes realiza el bloqueo en carriles laterales de Circuito Interior a la altura de la calle Seris hacia el Poniente de la ciudad. Las afectaciones ocurren desde las primeras horas de este miércoles.
Estas son las alternativas viales por el bloqueo: Eje 2 Norte.
#PrecauciónVial manifestantes bloquean la circulación de carriles laterales de Circuito Interior a la altura de calle Seris hacia el Poniente. #AlternativaVial Eje 2 Norte. pic.twitter.com/am1cRZSLUK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 22, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este miércoles aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 22 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 22, 2026
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/9dSCUUhxmm