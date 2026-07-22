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¿Tráfico intenso en la CDMX? Calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas de este miércoles; rutas alternas

Las principales calles de la CDMX se verán afectadas por las marchas y bloqueos de este miércoles; te compartimos cómo va el tráfico en la capital del país.

Marchas CDMX HOY 22 de julio 2026: Tráfico, calles cerradas, vialidades afectadas y rutas alternas
¿Cómo va el tráfico en la CDMX este miércoles?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez - Eder Martínez

¡Tráfico en CDMX en pleno ombligo de semana! as marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 22 de julio 2026.

Mapa de calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas en CDMX este miércoles

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.

Bloqueo en carriles de Circuito Interior; alternativas viales

Un grupo de manifestantes realiza el bloqueo en carriles laterales de Circuito Interior a la altura de la calle Seris hacia el Poniente de la ciudad. Las afectaciones ocurren desde las primeras horas de este miércoles.

Estas son las alternativas viales por el bloqueo: Eje 2 Norte.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula para este miércoles aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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