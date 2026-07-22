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Metro CDMX EN VIVO hoy 22 de julio: Sigue el minuto a minuto de retrasos, aglomeraciones y fallas en el servicio

¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX hoy? Revisa las condiciones del Sistema de Transporte Colectivo este miércoles y evita retrasos.

Vagón del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Felipe Vera

En Azteca Noticias te compartimos el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planificar tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 22 de julio de 2026.

Metro CDMX EN VIVO hoy 22 de julio: Sigue el minuto a minuto de retrasos, aglomeraciones y fallas en el servicio

Revisan tren en Línea A

Después de reportes de usuarios sobre retrasos en la Línea A (Pantitlán-La Paz), el STC informó que se debe a la revisión de un tren y trabajan en agilizar el paso de convoyes.

Retrasos en Línea A

Pasajeros reportan retrasos de cinco minutos en la estación Santa Marta de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.

¿Qué pasa en la Línea 7?

Usuarios indican que los trenes están detenidos en la estación Mixcoac de la Línea 7, que comprende de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario.

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