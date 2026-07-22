Metro CDMX EN VIVO hoy 22 de julio: Sigue el minuto a minuto de retrasos, aglomeraciones y fallas en el servicio
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX hoy? Revisa las condiciones del Sistema de Transporte Colectivo este miércoles y evita retrasos.
En Azteca Noticias te compartimos el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planificar tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 22 de julio de 2026.
Metro CDMX EN VIVO hoy 22 de julio: Sigue el minuto a minuto de retrasos, aglomeraciones y fallas en el servicio
Revisan tren en Línea A
Después de reportes de usuarios sobre retrasos en la Línea A (Pantitlán-La Paz), el STC informó que se debe a la revisión de un tren y trabajan en agilizar el paso de convoyes.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 22, 2026
Retrasos en Línea A
Pasajeros reportan retrasos de cinco minutos en la estación Santa Marta de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.
Que pedo con Linea A? No mamen ahora ya 5 min en santa Martha— Tigres del EdoMéx (@Tigres_EdoMex) July 22, 2026
¿Qué pasa en la Línea 7?
Usuarios indican que los trenes están detenidos en la estación Mixcoac de la Línea 7, que comprende de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario.
Esta chido pero se quedan detenidos en cada estación como ahorita esta en Mixcoac L7 parado— Angie (@chiquis_0304) July 22, 2026