Fuego consume vivienda en Tláhuac y fuga masiva en Azcapotzalco provoca caos, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un cortocircuito desencadenó un voraz incendio que consumió una vivienda en el oriente de la ciudad, donde un adulto mayor logró ponerse a salvo. Por otro lado, en el norte de la capital, una fuga de agua potable desperdició miles de litros tras un descuido durante obras de excavación que ocasionó caos.

Fuego consume vivienda en Tláhuac; adulto mayor logra ponerse a salvo

Durante la madrugada, un incendio grande consumió el interior de un domicilio ubicado sobre el cruce de las calles San José y prolongación Hidalgo, en la colonia La Habana, perteneciente a la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito en la instalación eléctrica de la vivienda. Las llamas se propagaron con rapidez al alcanzar muebles de madera, prendas de vestir y diversos artículos de plástico acumulados, lo que intensificó la columna de humo. Vecinos que detectaron la emergencia llamaron de inmediato a los bomberos. A su llegada, los vulcanos sofocaron el fuego en cuestión de minutos y evitaron que se extendiera a las casas contiguas. Al interior del inmueble se encontraba un hombre de la tercera edad, quien afortunadamente logró salir a tiempo; las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Rompen tubería y desperdician miles de litros de agua potable en Azcapotzalco

Se registró un severo desperdicio de agua potable en la colonia San Pedro Jalpa, en el perímetro de la alcaldía Azcapotzalco, luego de que trabajadores que realizaban labores de infraestructura cometieran una negligencia.

Los hechos ocurrieron sobre la banqueta de la calzada San Isidro, cuando operarios que excavaban para colocar un poste metálico rompieron por accidente un tubo de agua. La presión provocó un chorro que brotó de forma ininterrumpida durante varias horas, inundando el arroyo vehicular y generando un importante encharcamiento en la avenida. Vecinos de la zona denunciaron la falta de atención oportuna por parte de las autoridades y exigieron la pronta intervención del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para cerrar las válvulas, reparar el daño y detener el desperdicio del agua.