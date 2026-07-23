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¡Colapso en CDMX! Bloqueo en Paseo de la Reforma por comunidad triqui: Calles cerradas y alternativas viales por marchas de este jueves

Desde la 1 de la madrugada integrantes de la comunidad triqui bloquean la circulación de Paseo de la Reforma; se recomienda tomar precauciones.

Marchas en CDMX HOY 23 de julio 2026: Calles cerradas, vialidades afectadas y rutas alternas
Bloqueo en Paseo de la Reforma por integrantes de la comunidad triqui|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez - Eder Martínez

Con información de: Isidro Corro

¡Caos vial en la capital del país! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 23 de julio 2026.

El jueves comienza con un bloqueo en Paseo de la Reforma por integrantes de la comunidad triqui; se recomienda tomar precauciones.

Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este jueves

Vecinos bloquean calles de la Del Valle

Continúa el bloqueo en calles Matías Romero y Av. Coyoacán, en la colonia Del Valle, desde hace más de 17 horas; se recomienda tomar precauciones.

El cierre de la circulación se debe a que los habitantes de la zona reportan que desde hace más de un mes sus predios han sido invadidos. Los dueños señalan haber recibido amenazadas de muerte.

Actualmente están en espera de un vehículo móvil de la Fiscalía de la CDMX para que realicen el censo para ver el número de víctimas.

Continúa el bloqueo en Paseo de la Reforma

Integrantes de la comunidad triqui mantiene el bloqueo en Paseo de la Reforma pasando Bucareli, luego de que el hijo de uno de sus miembros chocara y atropellara a un hombre en situación de calle en Rodríguez Puebla y Venezuela.

El conductor ya fue trasladado al Hospital Balbuena, pero los manifestantes continúan en el lugar y exigen conocer cuanto antes su diagnóstico médico.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?

El Hoy No Circula para este jueves aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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