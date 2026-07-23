¡Colapso en CDMX! Bloqueo en Paseo de la Reforma por comunidad triqui: Calles cerradas y alternativas viales por marchas de este jueves

Continúa el bloqueo en calles Matías Romero y Av. Coyoacán, en la colonia Del Valle, desde hace más de 17 horas; se recomienda tomar precauciones.

El cierre de la circulación se debe a que los habitantes de la zona reportan que desde hace más de un mes sus predios han sido invadidos. Los dueños señalan haber recibido amenazadas de muerte.

Actualmente están en espera de un vehículo móvil de la Fiscalía de la CDMX para que realicen el censo para ver el número de víctimas.