¡Colapso en CDMX! Bloqueo en Paseo de la Reforma por comunidad triqui: Calles cerradas y alternativas viales por marchas de este jueves
Desde la 1 de la madrugada integrantes de la comunidad triqui bloquean la circulación de Paseo de la Reforma; se recomienda tomar precauciones.
¡Caos vial en la capital del país! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 23 de julio 2026.
El jueves comienza con un bloqueo en Paseo de la Reforma por integrantes de la comunidad triqui; se recomienda tomar precauciones.
Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este jueves
Vecinos bloquean calles de la Del Valle
Continúa el bloqueo en calles Matías Romero y Av. Coyoacán, en la colonia Del Valle, desde hace más de 17 horas; se recomienda tomar precauciones.
El cierre de la circulación se debe a que los habitantes de la zona reportan que desde hace más de un mes sus predios han sido invadidos. Los dueños señalan haber recibido amenazadas de muerte.
Actualmente están en espera de un vehículo móvil de la Fiscalía de la CDMX para que realicen el censo para ver el número de víctimas.
Continúa el bloqueo en Paseo de la Reforma
Integrantes de la comunidad triqui mantiene el bloqueo en Paseo de la Reforma pasando Bucareli, luego de que el hijo de uno de sus miembros chocara y atropellara a un hombre en situación de calle en Rodríguez Puebla y Venezuela.
El conductor ya fue trasladado al Hospital Balbuena, pero los manifestantes continúan en el lugar y exigen conocer cuanto antes su diagnóstico médico.
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/p1gTVJtfy4— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 23, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 23, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 23 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/u50ivTAez0