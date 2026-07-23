Protesta cumple más de 17 horas por invasión de predios en colonia Del Valle, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, vecinos de la alcaldía Benito Juárez mantuvieron un cierre prolongado de vialidades para denunciar una red de despojo de inmuebles, al tiempo que un aparatoso accidente de tránsito derivado de un vehículo de carga movilizó a los bomberos en la misma demarcación.

Vecinos de la colonia Del Valle bloquean avenidas tras 17 horas de protesta por despojo de predios

Una severa afectación vial se registró en el corazón de la alcaldía Benito Juárez debido a que vecinos de la colonia Del Valle mantuvieron cerrado por más de 17 horas el cruce estratégico de la avenida Coyoacán y Matías Romero, en protesta por la presunta invasión ilegal de inmuebles en la zona.

Los manifestantes denunciaron la existencia de un modus operandi recurrente donde grupos de personas irrumpen en las propiedades, rompen las cerraduras y se ostentan como supuestos propietarios. Mónica Blanco y Perla Moreno, vecinas de la zona, señalaron que no se trata de casos aislados y que existen reportes de más de 20 predios bajo esta problemática, incluyendo dos inmuebles ubicados sobre la cerrada Matías Romero. Además, los habitantes denunciaron amenazas de muerte contra los legítimos dueños por parte de los presuntos invasores.

“No solo es un caso aislado, hay muchísimos casos de despojo, y lo que estamos pidiendo a las autoridades y exigiendo a la Fiscalía General es que vengan por favor a atender todos los casos... Aquí vamos a seguir y no nos vamos a quitar hasta que nos den una solución concreta”, externó Mónica Blanco durante la movilización.

A pesar de contar con la documentación legal que los acredita como propietarios e integrar al menos tres carpetas de investigación formal, los inconformes señalaron la falta de soluciones por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por lo que advirtieron que continuarán con el bloqueo hasta obtener respuestas definitivas.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Vecinos de la colonia Del Valle mantienen bloqueado el cruce de Av. Coyoacán y Matías Romero para exigir acciones contra presuntos despojos de inmuebles.



Denuncian más de 20 casos y acusan falta de respuesta de la Fiscalía. La protesta ya supera las… pic.twitter.com/jce10pnbFU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Tráiler cargado con 10 toneladas de fresas provoca aparatoso accidente en San Pedro de los Pinos

Por otra parte, un aparatoso accidente de tránsito movilizó a los cuerpos de rescate sobre la avenida Revolución, a la altura de la colonia San Pedro de los Pinos, dentro de la misma demarcación Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron cuando un tráiler que transportaba 10 toneladas de fresas impactó a un automóvil particular. Tras el colapso inicial, el conductor de la unidad de carga perdió el control, chocó contra un poste y derivó su trayectoria hacia un árbol, para finalmente detenerse sobre la banqueta. Un hombre resultó herido a consecuencia del fuerte impacto y fue trasladado de emergencia por paramédicos a un hospital cercano para recibir atención médica.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudieron al sitio para seccionar el árbol derribado y despejar la vía pública, mientras que la mercancía de fresas tuvo que ser traspasada a otro camión. Finalmente, personal de tránsito utilizó una grúa tipo brigadier para retirar el tráiler, manteniendo la circulación parcialmente cerrada mientras la Fiscalía capitalina abrió la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.