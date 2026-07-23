Alerta en el Metro CDMX: Esto es lo que pasa en las estaciones este 23 de julio de 2026; consulta el avance de trenes en vivo
¿Cómo va el Metro CDMX este jueves 23 de julio de 2026? Revisa con nosotros las condiciones del servicio en el Sistema de Transporte Colectivo.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 23 de julio de 2026.
Alerta en el Metro CDMX: Esto es lo que pasa en las estaciones este 23 de julio de 2026; consulta el avance de trenes en vivo
Retrasos en Línea A
Usuarios indican que hay retraso en el avance de trenes en la Línea A, ya que los convoyes que llegan a La Paz no salen a Pantitlán.
A qué hora movilizan la línea A, y dejan de sacar de circulación los trenes que llegan a la Paz...— DRAK (@drakalat) July 23, 2026
Incendio en talleres de Indios Verdes
Ocurrió un incendio por cortocircuito en la zona de talleres de la terminal de Indios Verdes de la Línea 3. Personal de emergencias atiende la situación.
Equipos de emergencia atienden corto circuito en la zona de talleres del @MetroCDMX, en Indios Verdes. @TuAlcaldiaGAM. @SSC_CDMX en el punto. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Q8WpAi1QqT— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 23, 2026
¿Qué pasa en Línea 7?
Pasajeros que usan la Línea 7 (Barranca del Muerto - El Rosario) reportan que hay un tren detenido en la estación San Antonio.
Metro L7 detenido en San Antonio xq @MetroCDMX— Angie (@chiquis_0304) July 23, 2026