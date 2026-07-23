Profesor del IEMS acusado de acoso deja VIDEO antes de morir; esto dijo la institución

La muerte de un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México sacudió las redes sociales, luego de que se viralizara un video que el propio docente grabó antes de morir.

En dicho video, el profesor explicó que tomó la decisión de quitarse la vida tras enfrentar una denuncia por presunto abuso sexual, asegurando en todo momento su inocencia.

Por su parte, el IEMS confirmó la muerte del maestro, pidiendo que por ningún motivo se revictimice a la estudiante y tampoco al trabajador, además de respetar siempre a sus derechos sin importar el nivel de responsabilidad.

Difunden video del profesor del IEMS antes de morir

En las imágenes compartidas en redes sociales, el profesor aseguró que dedicó 25 años al Instituto de Educación Media Superior y cerca de una década a impartir clases en preparatorias del Estado de México (Edomex).

Según su testimonio, el pasado 14 de julio fue denunciado por una alumna ante la Dirección Jurídica del IEMS y posteriormente ante el Ministerio Público por presunto abuso sexual.

Alberto Israel Jasso, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la CDMX, falleció por suicidio en medio de una denuncia por presunto acoso sexual hacia una estudiante. Antes de su muerte, grabó un video mensaje expresando su versión: afirmaba no haber recibido… pic.twitter.com/vtaCkOi0WU — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) July 23, 2026

Durante todo el video aseguró que era inocente y afirmó que nunca antes había enfrentado una situación similar durante toda su trayectoria, por lo que al tratarse de un proceso judicial que tendría consecuencias irreversibles en su vida, prefería cometer el “acto de rebeldía”.

“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario…quiero que se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”, aseguró el maestro.

De acuerdo con la denuncia, la adolescente declaró que fue tocada en seis ocasiones , lo que le provocó una crisis de ansiedad, señaló el maestro identificado como Alberto.

¿Cuál es la postura oficial del IEMS?

Luego de que se hiciera viral el video, varios usuarios comenzaron a exigir una postura del IEMS. Por su parte, las redes sociales del plantel "Carmen Serdán" se llenaron de comentarios como “Justicia para el maestro Jasso", por lo que la cuenta no tardó en limitar los comentarios.

Horas más tarde, el IEMS se pronunció tras el caso del profesor y llamó a no difundir datos personales ni desinformación del caso.

"Considerando la desinformación que se ha difundido en torno al fallecimiento de una persona trabajadora, y la difusión de datos personales de una persona adolescente estudiante, ambas de esta Institución, propiciando escarnio y revictimización de las personas afectadas por un posible hecho violento; reiteramos a la comunidad escolar y la sociedad en general, la garantia de respeto", detalló el comunicado.

SUTIEMS pide apoyo psicológico para alumnos y docentes ante casos de abuso sexual

A raíz de la muerte del profesor, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) emitió un pronunciamiento en el que lamentó los hechos y llamó a fortalecer los protocolos institucionales.

La organización señaló que más allá de hacer de menos las acusaciones de los alumnos, la institución también debe brindar acompañamiento a ambas partes, partiendo por la presunción de inocencia.

Asimismo, sostuvo que en México los procesos judiciales pueden representar un gasto fuerte, así como un golpe emocional para las personas involucradas, por lo que pidió garantizar investigaciones imparciales.

