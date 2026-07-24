Ejecutan a un hombre a balazos en Xochimilco y rescatan a conductor prensado en Periférico, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un ataque armado cobró la vida de un hombre e hirió a otro en Xochimilco, rescatistas liberaron a un conductor atrapado tras chocar en el Periférico y una patrulla se vio involucrada en un percance en Tepito.

Asesinan a balazos a un hombre en Xochimilco; hay un herido grave

Un hombre de aproximadamente 40 años fue ejecutado a balazos en la calle Constitución de 1917 y Plan de Tuxtepec, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

La víctima fue interceptada a unas cuadras de su casa por un sujeto armado que le disparó repetidamente antes de huir. Un segundo hombre que transitaba por la zona resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital. Policías de la SSC y peritos de la Fiscalía acordonaron el área y recolectaron indicios para iniciar las investigaciones.

Rescatan con equipo hidráulico a conductor prensado en el Periférico

En la alcaldía Álvaro Obregón, un automovilista chocó de frente contra la base de una columna del segundo piso del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Tizapán San Ángel.

El conductor quedó prensado dentro del vehículo, mientras que su copiloto salió con lesiones menores. Elementos del ERUM y Bomberos trabajaron durante casi 30 minutos cortando la lámina con equipo hidráulico para liberarlo. El herido fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Choque entre patrulla de la SSC y particular deja tres heridos en Tepito

Por último, tres personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente de tránsito que involucró a una patrulla del Sector Roma de la SSC y a un vehículo particular en las inmediaciones del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

🚨 Accidente en #Tepito deja tres lesionados.



Una patrulla y una camioneta particular chocaron durante la madrugada en el cruce de Eje 1 Norte y Florida, en la alcaldía Cuauhtémoc. El saldo fue de tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital.



La… pic.twitter.com/HvEnDCeBp4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

La colisión tuvo lugar sobre el Eje 1 Norte, en su intersección con la calle Florida. Las primeras versiones señalan que uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad y sin precauciones, desencadenando el impacto. Servicios de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los tres heridos para posteriormente trasladarlos a un nosocomio, mientras que una grúa de la policía retiró las unidades siniestradas para liberar la circulación vial.