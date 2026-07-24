VIDEO| Muere vecino, tráiler choca y árbol cae en Naucalpan al mismo tiempo

Esta tarde se regsitraron tres hechos de forma simultánea en una misma calle del municipio de Naucalpan, Estado de México: un hombre murió de un infarto, un tráiler se impactó y un árbol se vino abajo.

Los servicios de emergencia se movilizaron hasta la colonia Ahuizotla, donde los hechos pusieron en alerta al personal de seguridad y otras autoridades para atender los tres casos este jueves 23 de julio de 2026.

Vecino murió en Naucalpan luego de hacer unas compras

Azteca Noticias llegó hasta el cruce de Ferrocarriles Nacionales y José Luis Gutiérrez, donde se reportó que un hombre había perdido la vida tras sufrir un infarto.

Los primeros reportes establecen que el ciudano había salido de su casa para ir a hacer unas compras, sin embargo, al regresar a su domicilio lamentablemente se desvaneció.

La víctima era un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien regresaba con una bolsa de mandado, cuando se desplomó en la vía pública.

Otros vecinos intentaron auxiliarlo y llamaron a los servicios de emergencia. Paramédicos de una ambulancia del municipio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Sus familiares llegaron, mientras, los servicios periciales procederían al levantamiento del cuerpo.

Tráiler se queda sin frenos en Naucalpan y choca autos

A su vez, un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos, chocó contra dos automóviles que estaban estacionados muy cerca del punto.

El camión de carga, luego de haberse impactado, siguió unos cuantos metros más hasta que se estrelló contra el zagúan de una casa.

🚛 Un tráiler sin frenos desató el caos en la calle Ferrocarriles Nacionales, colonia Ahuizotla, #Naucalpan, al impactar contra dos autos y un camión de carga que terminó incrustado en un zaguán.



El accidente movilizó a cuerpos de emergencia. Además, en la misma zona y casi al… pic.twitter.com/8KPokXUgM1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

Graban choque de tráiler contra autos y casa en Naucalpan

Una cámara particular grabó el momento exacto en que el tráiler se llevó a dos camionetas, hasta casi terminar dentro de la vivienda.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas derivado de este percance vehicular y solo hubo daños materiales.

El conductor de la unidad se dio a la fuga, pero fue detenido casi dos kilómetros adelante del lugar de los hechos.

Al lugar llegaron paramédicos, bomberos y policías municipales para atender los tres eventos que al parecer no tuvieron alguna relación.