Lista de colonias donde no venderán alcohol este fin de semana: ¿Por qué hay Ley Seca en la CDMX?

¡Ley Seca en la CDMX! La alcaldía La Magdalena Contreras aplicará Ley Seca en diversas colonias de la demarcación con motivo de la celebración de Santa María Magdalena Atlitic, por lo que queda suspendida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos y vía pública durante el fin de semana, esto de acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La medida contempla la suspensión de actividades relacionadas con la venta de alcohol en todas sus presentaciones en lsa siguentes colonias:



La Magdalena

Barranca Seca

Pueblo Nuevo Bajo

Pueblo Nuevo Alto

El Rosal

La Carbonera

Potrerillo

San Nicolás Totolapan

De acuerdo con el acuerdo emitido por la alcaldía de La Magdalena Contreras, la restricción aplicará en los establecimientos mercantiles y en sus calles dentro de esas colonias, así como en los sectores y colindancias que forman parte de dichas zonas.

¿Por qué hay Ley Seca en La Magdalena Contreras?

La suspensión fue determinada con el motivo de la celebración de la festividad de Santa María Magdalena Atlitic. Según el acuerdo, las actividades relacionadas con la venta de alcohol podrían generar consecuencias negativas para la seguridad pública o alterar el orden durante el evento por lo que no pueden vender esta bebida.

Esta medida fue emitida por la Dirección General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Con esta disposición, la alcaldía busca preservar el orden y la seguridad durante las actividades religiosas y comunitarias que se llevarán a cabo por la celebración de Santa María Magdalena Atlitic.

¿Cuánto tiempo pueden pasar en el torito por incumplir la Ley?

Las personas que sean sancionadas por infringir las disposiciones relacionadas con la Ley Seca podría permanecer entre 25 y 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "El Torito".

Lo que puede pasar una persona en ese lugar se determina por medio de un Juez Civico, quien también puede imponer, según el caso, una multa o trabajo en favor a la comunidad. Sin embargo, no todas las persona que incumplan la Ley Seca son enviadas al Torito.

