Policía de Naucalpan presencia asalto y abate a ladrón: se desata balacera

El municipio de Naucalpan, Estado de México, fue escenario de un hecho de violencia la noche de este jueves 23 de julio de 2026 tras regsitrarse un intento de asalto en plena avenida, el cual terminó en una balacera.

Los hechos ocurrieron en Paseo de Otoño y Periférico Norte, en Ciudad Satélite, donde se reportó el intento de robo de un automóvil, pero los ladrones no contaban con que serían sorprendidos y uno de ellos falleció en el sitio tras un intercambio de disparos.

Abaten a ladrón tras intento de robo en Naucalpan

Un hombre señalado como la persona que presuntamente intentó despojar de su automóvil a la víctima, perdió la vida tras un enfrentamiento con un policía.

Los primeros reportes indican que el sujeto que murió no participó solo, pues junto con otros tres cómplices, entre ellos una mujer, pretendieron llevarse el vehículo.

Policía se percata de robo y se desata balacera en Ciudad Satélite

Un oficial de la policía municipal que iba pasando por el lugar se percató de la situación e intervino para evitar que se consumara el robo.

No obstante, los ladrones al verlo, comenzaron a dispararle. Una de las balas impactó en el pecho del agente de seguridad, quien portaba su chaleco antibalas y resultó ileso.

El elemento, al ver en peligro su vida, repelió la agresión y uno de los presuntos ladrones resultó herido y murió en el lugar, mientras que el resto de los presuntos implicados fueron detenidos, no obstante, se desconoce sin son parte de una banda.

Intento de robo termina en balacera en #Naucalpan.



Un presunto asaltante murió y tres de sus cómplices fueron detenidos tras un enfrentamiento con un policía municipal que intervino para evitar el robo de un vehículo en Paseo de Otoño y Periférico Norte, en Ciudad Satélite.



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Cierran dos carriles a la circulación tras balacera

Por estos hechos se registró una fuerte movilización policiaca y la zona quedó acordonada por oficiales del municipio de Naucalpan, así como de la Secretaría de Seguridad estatal.

Como medida para preservar la escena, se llevó a cabo un corte a la circulación con el cierre de dos carriles con dirección a la zona de Tultitlán y así proceder al acordonamiento de los indicios en espera de la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

