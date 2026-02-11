Marchas en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy | Concentración de manifestantes en Reforma
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
La Ciudad de México enfrenta este miércoles 11 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones bloqueos, y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
Afectaciones en Distribuidor Vial Heberto Castillo
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta que está afectado un carril del Distribuidor Vial Heberto Castillo con dirección al Oriente a la altura de Eje 1 Norte. La alternativa vial es el Eje 3 Oriente.
#PrecauciónVial | Considera afectado un carril del Distribuidor Vial Heberto Castillo con dirección al Oriente a la altura de Eje 1 Norte, alcaldía Venustiano Carranza. #AlternativaVial Eje 3 Oriente.
Concentración de manifestantes en Reforma
¿Qué pasa en Reforma? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta una concentración de manifestantes en la Avenida Paseo de la Reforma, esquina con Insurgentes en la colonia Juárez.
#PrecauciónVial | Concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma No. 164, esq. Insurgentes, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, hasta el momento sin afectar vialidad.
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en la CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este miércoles 11 de febrero de 2026 se tienen previstas:
1 marcha
8 concentraciones
10 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 11 de febrero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/K66Vp69A3X