Marchas en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy | Concentración de manifestantes en Reforma

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

marchas-cdmx-manifestaciones-bloqueos-hoy-11-febrero-2026
CDMX enfrenta hoy miércoles 11 de febrero de 2026, una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías|Arturo Engels
Seguridad

Escrito por:  Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este miércoles 11 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones bloqueos, y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

Afectaciones en Distribuidor Vial Heberto Castillo

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta que está afectado un carril del Distribuidor Vial Heberto Castillo con dirección al Oriente a la altura de Eje 1 Norte. La alternativa vial es el Eje 3 Oriente.

Concentración de manifestantes en Reforma

¿Qué pasa en Reforma? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta una concentración de manifestantes en la Avenida Paseo de la Reforma, esquina con Insurgentes en la colonia Juárez.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en la CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este miércoles 11 de febrero de 2026 se tienen previstas:

1 marcha

8 concentraciones

10 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

