Marchas en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy | Concentración de manifestantes en Reforma

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este miércoles 11 de febrero de 2026 se tienen previstas:

1 marcha

8 concentraciones

10 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.