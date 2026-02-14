Logo Inklusion Sitio accesible
Marchas en Día de San Valentín en CDMX: 13 concentraciones HOY 14 de febrero

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, Día de San Valentín de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.

Marchas en Día de San Valentín 2026 en CDMX
EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy sábado 14 de febrero de 202|Arturo Engels
Seguridad

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este sábado 14 de febrero de 2026 y Día de San Valentín, una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas. En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marchas en Día de San Valentín en CDMX: 13 concentraciones HOY 14 de febrero

Comienza el tránsito pesado en Viaducto

Se reporta acerca de un incremento del aforo vehicular mediante el Eje 2 Poniente de Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés hacia Avenida Paseo de la Reforma.

Continúa cierre en Reforma y Liverpool

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que continúa cerrada la circulación de Amberes entre Avenida Paseo de la Reforma y Liverpool.

Volcadura en Av. Baja California

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa acerca de una volcadura en Avenida Baja California y Avenida Nuevo León, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 14 de febrero de 2026 se tienen previstas:

  • 0 marchas
  • 13 concentraciones
  • 28 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

