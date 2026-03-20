Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa | 1 macha y 8 concentraciones

La Ciudad de México vive una jornada activa hoy viernes 20 de marzo de 2026, con múltiples marchas, concentraciones y movilizaciones sociales que podrían generar afectaciones viales importantes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, se recomienda a la población anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y usar rutas alternas.