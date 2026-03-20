Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa | 1 macha y 8 concentraciones
Sigue aquí el minuto a minuto de Azteca Noticias con la información más relevante de marchas en CDMX, bloqueos y tráfico en tiempo real hoy viernes.
La Ciudad de México vive una jornada activa hoy viernes 20 de marzo de 2026, con múltiples marchas, concentraciones y movilizaciones sociales que podrían generar afectaciones viales importantes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, se recomienda a la población anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y usar rutas alternas.
Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa |
Reducción de carriles en Av. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/wM1KfuoXJz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 20, 2026
Marcha de Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
Hoy alrededor de las 6 de la tarde, se realiza la marcha “Alcemos la voz, para exigir la entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano,A.C." Esta marcha de realizará desde las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Los inconformes también exigen el cese inmediato de la presunta persecución, amenazas y criminalización contra personas y albergues protectores independientes.
06:04 #PrecauciónVial | A las 18:00 horas por marcha prevista dando inicio en Palacio de Bellas Artes con rumbo al Zócalo Capitalino.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 20, 2026
Cierre en República de Cuba
Sigue el cierre a la circulación en la calle de República de Cuba, esto debido a la presencia de manifestantes justo a la altura del Callejón Hérores del 57 en la alcaldía Cuauhtémoc.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en República de Cuba a la altura del Callejón Héroes del 57 alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial José María Izazaga y Tacuba. pic.twitter.com/53JvHvE32a— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 20, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
Para hoy viernes 20 de marzo de 2026, las autoridades tienen previstas:
1 marcha
8 concentraciones
17 eventos de esparcimiento.
Estas actividades se concentran principalmente en zonas céntricas, avenidas principales y puntos estratégicos, lo que podría provocar tráfico intenso, cierres viales y retrasos en transporte público.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 20 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 20, 2026
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