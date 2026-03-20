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Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa | 1 macha y 8 concentraciones

Sigue aquí el minuto a minuto de Azteca Noticias con la información más relevante de marchas en CDMX, bloqueos y tráfico en tiempo real hoy viernes.

Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy 20 de marzo de 2026
Marchas hoy en CDMX: Entérate de lo más destacado de la jornada para que puedad circular sin contratiempos|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México vive una jornada activa hoy viernes 20 de marzo de 2026, con múltiples marchas, concentraciones y movilizaciones sociales que podrían generar afectaciones viales importantes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, se recomienda a la población anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y usar rutas alternas.

Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa |

Reducción de carriles en Av. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.

Marcha de Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Hoy alrededor de las 6 de la tarde, se realiza la marcha “Alcemos la voz, para exigir la entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano,A.C." Esta marcha de realizará desde las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Los inconformes también exigen el cese inmediato de la presunta persecución, amenazas y criminalización contra personas y albergues protectores independientes.

Cierre en República de Cuba

Sigue el cierre a la circulación en la calle de República de Cuba, esto debido a la presencia de manifestantes justo a la altura del Callejón Hérores del 57 en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

Para hoy viernes 20 de marzo de 2026, las autoridades tienen previstas:

1 marcha

8 concentraciones

17 eventos de esparcimiento.

Estas actividades se concentran principalmente en zonas céntricas, avenidas principales y puntos estratégicos, lo que podría provocar tráfico intenso, cierres viales y retrasos en transporte público.

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