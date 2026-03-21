Caos vial en CDMX: marchas y bloqueos hoy | 15 concentraciones en Día de la Primavera
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 21 de marzo de 2026 en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.
La Ciudad de México enfrenta hoy sábado 21 de marzo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Caos vial en CDMX: marchas y bloqueos hoy | 15 concentraciones en Día de la Primavera
¡Toma previciones! Marhcha en el Monumento a la Revolución
Alrededor de las 11 de la mañana se tiene prevista la marcha denominada “IV Marcha Contra el Borrado de las Mujeres enMéxico”, que partirá desde el Monumento a la Revolución rumbo a la Antimonumenta Contra el Feminicidio.
#PrecauciónVial | Prevista marcha a las 11:00 horas desde el Monumento a la Revolución hacia Av. Juárez No. 14, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 21, 2026
¿Qué manifestaciones y marchas hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para hoy sábado 21 de marzo de 2026 se tienen previstas:
1 marcha
15 concentraciones
21 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 21 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 21, 2026
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