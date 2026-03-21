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Caos vial en CDMX: marchas y bloqueos hoy | 15 concentraciones en Día de la Primavera

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 21 de marzo de 2026 en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.

Marchas hoy en CDMX sábado 21 de marzo de 2026: bloqueos y vialidades afectadas en Día de la Primavera
Las marchas hoy se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.|“X/OVIAL_SSCCDMX”

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta hoy sábado 21 de marzo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Caos vial en CDMX: marchas y bloqueos hoy | 15 concentraciones en Día de la Primavera

¡Toma previciones! Marhcha en el Monumento a la Revolución

Alrededor de las 11 de la mañana se tiene prevista la marcha denominada “IV Marcha Contra el Borrado de las Mujeres enMéxico”, que partirá desde el Monumento a la Revolución rumbo a la Antimonumenta Contra el Feminicidio.

¿Qué manifestaciones y marchas hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para hoy sábado 21 de marzo de 2026 se tienen previstas:

1 marcha

15 concentraciones

21 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

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