Tras 30 horas de audiencia, otorgan prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó modificar la medida cautelar impuesta al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dentro del proceso penal que enfrenta por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La resolución se dio tras una maratónica audiencia que se extendió por más de 30 horas continuas de alegatos entre la defensa y la representación social.

El juzgador valoró que, al haber transcurrido dos años en proceso penal sin que se haya dictado una sentencia definitiva en su contra, la prisión preventiva justificada resultaba excesiva bajo los criterios normativos y de derechos humanos. En consecuencia, ordenó su resguardo domiciliario, el cual se ejecutará mediante el uso de un brazalete electrónico de rastreo, así como estrictas restricciones de desplazamiento y vigilancia policiaca permanente para garantizar que el imputado no evada la acción de la justicia.

#IMPORTANTE | Modifican medida cautelar a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República por el caso #Ayotzinapa.



Tras una audiencia de más de 30 horas, un juez del Reclusorio Norte determinó que continúe su proceso en resguardo domiciliario con brazalete electrónico,… pic.twitter.com/wPVyzQG90A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

¿Por qué Murillo Karam no podrá salir inmediatamente a prisión domiciliaria?

A pesar del fallo favorable obtenido de prisión domiciliaria, la salida inmediata del exfuncionario del centro penitenciario o de la institución médica donde permanece atendido no es automática. Jesús Murillo Karam enfrenta una segunda causa penal radicada en un juzgado del Reclusorio Sur, en la que también se le imputan delitos vinculados a presuntas irregularidades y torturas cometidas durante las investigaciones iniciales de la llamada "Verdad Histórica".

Debido a que en este segundo caso se mantiene vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la defensa legal del exprocurador deberá promover los recursos jurídicos correspondientes en dicho juzgado para intentar replicar el criterio y conseguir que se le otorgue la prisión domiciliaria para estas acusaciones también. Mientras estos trámites no se resuelvan a su favor, el exmandatario hidalguense continuará bajo la custodia formal de las autoridades penitenciarias.