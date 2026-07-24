¿Quién es Manuel Garibay Espinoza, “Don Manuel”, líder del Cártel de “Los Garibay” detenido en Ensenada?

Un fuerte operativo desplegado por Fuerzas Federales en el municipio de Ensenada, Baja California, culminó con la detención de Manuel Garibay Espinoza, alias “Don Manuel”, el pasado 22 de julio. Las autoridades de inteligencia lo identifican como un perfil clave dentro de la estructura operativa y logística del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país, además de ser el fundador de “Los Garibay”, una de las células delictivas más arraigadas e influyentes en la franja fronteriza de Mexicali y el Valle de San Luis Río Colorado.

"Don Manuel" es descrito como un hombre de aproximadamente 1.67 metros, con un peso de 90 kilos y una cicatriz a causa de una cirugía de apéndice y otra por una hernia.

Los antecedentes de "Los Garibay": La dinastía criminal del Valle de Mexicali

Para comprender la relevancia de Manuel Garibay Espinoza en el mapa del crimen organizado es necesario rastrear los orígenes de su clan. La historia de "Los Garibay" se remonta a la década de 1980 y principios de los 90 en la zona rural del Valle de Mexicali. Lo que comenzó como un grupo familiar dedicado al abigeato, la extorsión a productores agrícolas y el control de tierras, evolucionó rápidamente hacia una estructura del narcotráfico de alto impacto gracias a su alianza estratégica con el Cártel de Sinaloa, sirviendo como el brazo armado y logístico de la organización para cruzar cargamentos hacia Estados Unidos.

A lo largo de más de tres décadas, el apellido Garibay se convirtió en un referente de violencia e impunidad en la región. La familia no solo dominó el tráfico de metanfetaminas y cocaína hacia la frontera con California y Arizona, sino que mantuvo una sangrienta disputa por el control de la plaza contra facciones del Cártel de los Arellano Félix y, más recientemente, contra la célula de "Los Rusos".

El historial de la familia Garibay ha estado marcado por detenciones previas, ejecuciones de sus miembros y reestructuraciones internas. Figuras clave de la dinastía, como Manuel Garibay Félix, "El Gordo", o José Luis Garibay, "El Wicho", han enfrentado procesos penales o ataques armados en la encarnizada lucha por el poder del corredor sonorense-bajacaliforniano. Pese a los embates de las autoridades y la pérdida de mandos, "Don Manuel" se mantuvo como la figura moral y financiera del clan, rearticulando sus operaciones en la sombra hasta su caída.