Operación histórica de EU: Golpea red del CJNG y bloquea a “El Pelón”, nuevo líder del cártel
El Tesoro de EU frena a “El Pelón”, nuevo líder del CJNG, e impacta su red de operadores. Esta es la lista completa de sancionados.
Esta tarde se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, incluido el nuevo líder del CJNG tras la muerte de "El Mencho", con doble nacionalidad estadounidense-mexicana Juan Carlos González, en la "mayor acción jamás realizada" contra este grupo, se lee en el comunicado.
Más allá del combate al narcotráfico en México, este movimiento abarcó a otros frentes internacionales. En el mismo paquete de acciones, se aplicó bloqueos directos a tres personas físicas y tres empresas acusadas de brindar apoyo material y financiero a la organización Hamás.
En el mismo reporte se menciona que se sancionó a dos sujeros y a nueve entidades en el marco de las regulaciones impuestas contra el gobierno de Cuba.
Con la actualización del listado de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, cualquier propiedad o interés en control de los sancionados que se ubique dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. queda congelado, prohibiendo además a ciudadanos y firmas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción comercial con los señalados.
Personas mexicanas sancionadas
Alvarado Rodriguez, Martha Alicia
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 2 de enero de 1989.
Ubicación registrada: Tequila, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ayala Botello, Miguel Ángel
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 9 de agosto de 1978.
Vínculo: Botello Rozalez, Gerardo.
Botello Ortiz, Edgar Gerardo
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 4 de abril de 1994.
Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.
Botello Ortiz, Jesús David
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 28 de junio de 1997.
Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.
Botello Ortiz, Ricardo
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 24 de abril de 1999.
Vínculo: Rancho San Miguel Los Tres Hermanos SPR de RL de CV.
Botello Rodriguez, Gustavo (alias "Tavo" / "Viejón")
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 20 de enero de 1993.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Botello Rodriguez, Wiliams Geovanni
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 2 de marzo de 1995.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Botello Rozalez, Gerardo (alias "El Cachas")
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 3 de febrero de 1977.
Ubicación registrada: Jalisco, México.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Castellanos Ceja, Julio Cesar
Lugar y fecha de nacimiento: Colima, México; 18 de febrero de 1991.
Ubicación registrada: Colima, Colima.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cisneros Tapia, Liliana
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 9 de noviembre de 1980.
Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.
Corona Pimentel, Efraín
Lugar y fecha de nacimiento: Colima, México; 15 de abril de 1994.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cruz Cabrera, Jorge Fernando
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 23 de junio de 1993.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Diaz Robles, Marcial Apolinar (alias "Polo")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de agosto de 1988.
Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Diaz Robles, Pedro Marcial (alias "Peter")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de agosto de 1988.
Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dominguez Aguilera, Joana
Lugar y fecha de nacimiento: Tamaulipas, México; 22 de octubre de 1981.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Garcia Martinez, Jose Octaviano
Lugar y fecha de nacimiento: Tamaulipas, México; 29 de mayo de 1987.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Gonzalez Ramirez, Francisco Noe (alias "El F1")
Lugar y fecha de nacimiento: Aguascalientes, México; 5 de febrero de 1981.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
González, Juan Carlos (alias "Juan Carlos Valencia González" / "Pelón")
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Ana, California, EE. UU.; 12 de septiembre de 1984.
Nacionalidad: Mexicana y estadounidense.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Gutiérrez Valdez, José Jesús
Lugar y fecha de nacimiento: Zacatecas, México; 28 de agosto de 1979.
Ubicación registrada: Ixtlán del Río, Nayarit.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Hernández Morales, Uriel
Lugar y fecha de nacimiento: Chiapas, México; 2 de agosto de 1988.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Jimenez Arias, Roberto
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de octubre de 1988.
Ubicación registrada: Amatitán, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ledezma Ramirez, Feliciano (alias "Chano Limones")
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 20 de octubre de 1981.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lopez Larios, Ángel Gabriel
Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 1 de noviembre de 1992.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Loza Garcia, Rodolfo Alejandro (alias "El 26")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 11 de junio de 1983.
Ubicación registrada: Villa de Álvarez, Colima.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Medina Chavira, Adolfo Gabriel
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 17 de marzo de 1974.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Medina Flores, Areli Isis
Lugar y fecha de nacimiento: Estado de México, México; 18 de abril de 1985.
Vínculo: Flores Silva, Audias.
Mena Alvarado, Alma Laura
Lugar y fecha de nacimiento: Zacatecas, México; 27 de diciembre de 1983.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mendoza Garcia, Luis Mario
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 5 de mayo de 1999.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mora León, José
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 3 de febrero de 1978.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Moreno López, Fidel Damián
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 12 de abril de 1984.
Ubicación registrada: Magdalena, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ramírez Banales, Karely Lizbeth
Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 19 de mayo de 1996.
Vínculo: Flores Silva, Audias.
Rivera Zepeda, Cuauhtémoc
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 17 de agosto de 1989.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Rodriguez Flores, Salvador Israel
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 4 de mayo de 1992.
Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ruiz Banuelos, José Guadalupe (alias "Venado")
Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 14 de julio de 1975.
Vínculo: Flores Silva, Audias.
Sanchez Tamayo, Hugo Alejandro
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 6 de julio de 1969.
Ubicación registrada: Tlaquepaque, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Serrano Magana, Gabriel
Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 21 de agosto de 1986.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Villa Sánchez, Jorge
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 20 de julio de 1970.
Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Villasenor Olivares, César Alejandro (alias "El Güero Conta")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 3 de diciembre de 1980.
Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.
Zepeda Rodriguez, Jorge (alias "George")
Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 18 de enero de 1967.
Ubicación registrada: Marroquín de Abajo, Guanajuato.
Vínculo: Diaz Robles, Marcial Apolinar y Diaz Robles, Pedro Marcial.
Además, emitió licencias generales que autorizan transacciones para misiones diplomáticas y consulares de terceros en Cuba, y autorizan la liquidación de transacciones que involucran a CEIBA Investments Limited.