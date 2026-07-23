Operación histórica de EU: Golpea red del CJNG y bloquea a “El Pelón”, nuevo líder del cártel

Esta tarde se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, incluido el nuevo líder del CJNG tras la muerte de "El Mencho", con doble nacionalidad estadounidense-mexicana Juan Carlos González, en la "mayor acción jamás realizada" contra este grupo, se lee en el comunicado.

Más allá del combate al narcotráfico en México, este movimiento abarcó a otros frentes internacionales. En el mismo paquete de acciones, se aplicó bloqueos directos a tres personas físicas y tres empresas acusadas de brindar apoyo material y financiero a la organización Hamás.

En el mismo reporte se menciona que se sancionó a dos sujeros y a nueve entidades en el marco de las regulaciones impuestas contra el gobierno de Cuba.

Con la actualización del listado de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, cualquier propiedad o interés en control de los sancionados que se ubique dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. queda congelado, prohibiendo además a ciudadanos y firmas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción comercial con los señalados.

Personas mexicanas sancionadas

Alvarado Rodriguez, Martha Alicia

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 2 de enero de 1989.

Ubicación registrada: Tequila, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ayala Botello, Miguel Ángel

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 9 de agosto de 1978.

Vínculo: Botello Rozalez, Gerardo.

Botello Ortiz, Edgar Gerardo

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 4 de abril de 1994.

Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.

Botello Ortiz, Jesús David

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 28 de junio de 1997.

Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.

Botello Ortiz, Ricardo

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 24 de abril de 1999.

Vínculo: Rancho San Miguel Los Tres Hermanos SPR de RL de CV.

Botello Rodriguez, Gustavo (alias "Tavo" / "Viejón")

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 20 de enero de 1993.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Botello Rodriguez, Wiliams Geovanni

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 2 de marzo de 1995.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Botello Rozalez, Gerardo (alias "El Cachas")

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 3 de febrero de 1977.

Ubicación registrada: Jalisco, México.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Castellanos Ceja, Julio Cesar

Lugar y fecha de nacimiento: Colima, México; 18 de febrero de 1991.

Ubicación registrada: Colima, Colima.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cisneros Tapia, Liliana

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 9 de noviembre de 1980.

Vínculo: Green Agropacific SPR de RL de CV.

Corona Pimentel, Efraín

Lugar y fecha de nacimiento: Colima, México; 15 de abril de 1994.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cruz Cabrera, Jorge Fernando

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 23 de junio de 1993.

Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diaz Robles, Marcial Apolinar (alias "Polo")

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de agosto de 1988.

Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diaz Robles, Pedro Marcial (alias "Peter")

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de agosto de 1988.

Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dominguez Aguilera, Joana

Lugar y fecha de nacimiento: Tamaulipas, México; 22 de octubre de 1981.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Garcia Martinez, Jose Octaviano

Lugar y fecha de nacimiento: Tamaulipas, México; 29 de mayo de 1987.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Gonzalez Ramirez, Francisco Noe (alias "El F1")

Lugar y fecha de nacimiento: Aguascalientes, México; 5 de febrero de 1981.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

González, Juan Carlos (alias "Juan Carlos Valencia González" / "Pelón")

Lugar y fecha de nacimiento: Santa Ana, California, EE. UU.; 12 de septiembre de 1984.

Nacionalidad: Mexicana y estadounidense.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Gutiérrez Valdez, José Jesús

Lugar y fecha de nacimiento: Zacatecas, México; 28 de agosto de 1979.

Ubicación registrada: Ixtlán del Río, Nayarit.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hernández Morales, Uriel

Lugar y fecha de nacimiento: Chiapas, México; 2 de agosto de 1988.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Jimenez Arias, Roberto

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 26 de octubre de 1988.

Ubicación registrada: Amatitán, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ledezma Ramirez, Feliciano (alias "Chano Limones")

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 20 de octubre de 1981.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lopez Larios, Ángel Gabriel

Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 1 de noviembre de 1992.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Loza Garcia, Rodolfo Alejandro (alias "El 26")

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 11 de junio de 1983.

Ubicación registrada: Villa de Álvarez, Colima.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Medina Chavira, Adolfo Gabriel

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 17 de marzo de 1974.

Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Medina Flores, Areli Isis

Lugar y fecha de nacimiento: Estado de México, México; 18 de abril de 1985.

Vínculo: Flores Silva, Audias.

Mena Alvarado, Alma Laura

Lugar y fecha de nacimiento: Zacatecas, México; 27 de diciembre de 1983.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mendoza Garcia, Luis Mario

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 5 de mayo de 1999.

Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mora León, José

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 3 de febrero de 1978.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Moreno López, Fidel Damián

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 12 de abril de 1984.

Ubicación registrada: Magdalena, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ramírez Banales, Karely Lizbeth

Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 19 de mayo de 1996.

Vínculo: Flores Silva, Audias.

Rivera Zepeda, Cuauhtémoc

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 17 de agosto de 1989.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rodriguez Flores, Salvador Israel

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 4 de mayo de 1992.

Ubicación registrada: Zapopan, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ruiz Banuelos, José Guadalupe (alias "Venado")

Lugar y fecha de nacimiento: Nayarit, México; 14 de julio de 1975.

Vínculo: Flores Silva, Audias.

Sanchez Tamayo, Hugo Alejandro

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 6 de julio de 1969.

Ubicación registrada: Tlaquepaque, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Serrano Magana, Gabriel

Lugar y fecha de nacimiento: Michoacán, México; 21 de agosto de 1986.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Villa Sánchez, Jorge

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 20 de julio de 1970.

Ubicación registrada: Guadalajara, Jalisco.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Villasenor Olivares, César Alejandro (alias "El Güero Conta")

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 3 de diciembre de 1980.

Vínculo: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Zepeda Rodriguez, Jorge (alias "George")

Lugar y fecha de nacimiento: Jalisco, México; 18 de enero de 1967.

Ubicación registrada: Marroquín de Abajo, Guanajuato.

Vínculo: Diaz Robles, Marcial Apolinar y Diaz Robles, Pedro Marcial.

Además, emitió licencias generales que autorizan transacciones para misiones diplomáticas y consulares de terceros en Cuba, y autorizan la liquidación de transacciones que involucran a CEIBA Investments Limited.

