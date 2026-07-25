CJNG ya opera en estos municipios del Edomex con el grupo “Los Vallarta": ¿quiénes son?

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fundó Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", ha retado a las autoridades al expandirse en más zonas, como en el Estado de México.

La captura de un sujeto, acusado como presunto miembro del CJNG, reveló que la organización ha sumado un brazo con una banda que opera en el territorio mexiquense.

Capturan a"El Geisler", miemnros de grupo ligado al CJNG

Las autorididades detuvieron a Geisler “N”, alias "El Geisler", acusado por el homicidio de un hombre, pero es

considerado probable integrante de una célula conocida como “Los Vallarta”, relacionada con el CJNG.

Las indagatorias del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México establecieron que el 2 de junio de 2026, la víctima se encontraba en la avenida El Canal, colonia El Salado del municipio de La Paz, en compañía de este sujeto, así como de una mujer y otro hombre.

El sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quedó a disposición de un juez, quien le dictó prisión preventiva tras ser vinculado a proceso.

¿Quiénes son "Los Vallarta", grupo afín al CJNG?

El grupo de "Los Vallarta" relacionado con el CJNG ya está en las mira de las autoridades del Estado de México.

Dicho grupo criminal autodenominado “Los Vallarta”, de acuerdo con la fiscalía, se encuentra relacionado con delitos de alto impacto como homicidios y extorsiones en varios municipios de la entidad.

El 3 de junio de 2026 se dio a conocer la captura de Jazmín “N”, alias “La China” y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, presuntas integrantes del grupo criminal, acusadas por un homicidio dentro de un bar el 26 de abril en el municipio de La Paz. A la víctima le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio firmado por el “Lic. Vallarta.”

“La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de la célula vinculada al Cártel Jalisco.

Este sujeto era el principal enlace entre las cárceles y el exterior para extorsionar y vender narcóticos, pero actualmente está recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales.

Leslie Elisa, alias “La Güera”, es identificada como pareja de Fernando “N”. Fue detenida por un homicidio el pasado 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando presumiblemente ordenó a dos sujetos matar a un hombre en un local de venta de pollo en el mismo municipio.

CJNG no morirá con “El Mencho": Advierten que MUTARÁ en mafias de extorsión municipal

Municipios de operación de "Los Vallarta" y ligados al CJNG

“Los Vallarta” extorisonarn y venden drogas dentro de los centros penitenciarios de Nezahualcóyotl y Texcoco. Además, se les relaciona con homicidios y narcomenudeo en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

