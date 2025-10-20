¡Lunes de caos en CDMX! Calles afectadas por las marchas hoy 20 de octubre 2025; alternativas viales
Para este lunes se esperan alrededor de 8 marchas y 15 plantones en distintas zonas de la CDMX; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy 20 de octubre 2025, ¿cuáles serán las calles afectadas y las alternativas viales? Te compartimos toda la información.
Cierran circulación en Calzada Guadalupe
Reportan el cierre de circulación en la Calzada de Guadalupe a partir de Cuauhtémoc, alcaldías Gustavo A. Madero.
Alterativas viales: Av. Insurgentes y Eje 2 Oriente.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Calzada de Guadalupe a partir de Cuauhtémoc, alcaldía Gustavo A. Madero. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje 2 Oriente.
Manifestantes bloquean Anillo Periférico al Norte; zonas afectadas
Manifestantes bloquean Anillo Periférico al Norte a la altura de Eje 6 Sur en Iztapalapa.
Alternativas viales: Eje 5 Oriente, Av. Genaro Estrada y Av. Guelatao.
#PrecauciónVial | Considera bloqueo por manifestantes en Anillo Periférico al Norte a la altura de Eje 6 Sur, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 5 Oriente, Av. Genaro Estrada y Av. Guelatao.
Cierran el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por manifestantes
Autoridades informaron el cierre de la circulación en el cruce 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por presencia de manifestantes.
Se implementan cortes de circulación en Venustiano Carranza a partir 5 de Febrero y en 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay.
Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje Central y República de El Salvador.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes; Se implementan cortes de circulación en Venustiano Carranza a partir 5 de Febrero y en 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay. #AlternativaVial Isabel la Católica, Eje Central y República de El Salvador.
¿Qué manifestaciones habrá en CDMX hoy 20 de octubre 2025?
¡Toma precauciones! Estas son las calles afectadas por las marchas en CDMX hoy 20 de octubre 2025.
- 10:00 horas - Concentración en cerrada Miguel Noreña en la colonia San José Insurgentes, Benito Juárez.
- 12:00 horas - Manifestación en Boulevard Cataratas en la colonia Jardines del Pedregal, Coyoacán.
- 12:00 horas - Marcha en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán.
A lo largo del día, se espera una concentración en Calzada del Hueso no. 100, en la colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 20 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/Gs1Z8obxgA
Manifestación en Álvaro Obregón; zonas afectadas
Se espera una manifestación en Gustavo E. Campana no.54 en la colonia Guadalupe Inn en la alcaldías Álvaro Obregón.
#PrecauciónVial | A las 07:00 horas encontrarás concentración de manifestantes en Gustavo E. Campa no.54, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
Avance lento en Viaducto; zonas afectadas
Reportan lento avance en Viaducto procedente de Eje 3 Sur con dirección a Monterrey.
Viaducto muestra lento avance procedente de Eje 3 Sur con dirección a Monterrey.
Reducción de carriles en Av. Sur 122; zonas afectadas y alternativas viales
Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. río Tacubaya hacía el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres,
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres
Cierre en Av. Paseo de la Reforma; zonas afectadas
Continúa el cierre de circulación en la lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Cena.
Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Av. Chapultepec y Río Pánuco.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Río Pánuco.
¿Qué autos no circulan hoy 20 de octubre 2025?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 20 de octubre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este lunes 20 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.