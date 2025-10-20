¡Lunes de caos en CDMX! Calles afectadas por las marchas hoy 20 de octubre 2025; alternativas viales

Autoridades informaron el cierre de la circulación en el cruce 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por presencia de manifestantes.

Se implementan cortes de circulación en Venustiano Carranza a partir 5 de Febrero y en 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay.

Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje Central y República de El Salvador.