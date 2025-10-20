Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Lunes de caos en CDMX! Calles afectadas por las marchas hoy 20 de octubre 2025; alternativas viales

Para este lunes se esperan alrededor de 8 marchas y 15 plantones en distintas zonas de la CDMX; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
Marchas en CDMX hoy 20 de octubre 2025: Calles cerradas y alternativas viales EN VIVO
¿Qué pasa en la CDMX hoy 20 de octubre 2025?|X: @OVIALCDMX

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy 20 de octubre 2025, ¿cuáles serán las calles afectadas y las alternativas viales? Te compartimos toda la información.

EN VIVO

Cierran circulación en Calzada Guadalupe

Reportan el cierre de circulación en la Calzada de Guadalupe a partir de Cuauhtémoc, alcaldías Gustavo A. Madero.

Alterativas viales: Av. Insurgentes y Eje 2 Oriente.

Manifestantes bloquean Anillo Periférico al Norte; zonas afectadas

Manifestantes bloquean Anillo Periférico al Norte a la altura de Eje 6 Sur en Iztapalapa.

Alternativas viales: Eje 5 Oriente, Av. Genaro Estrada y Av. Guelatao.

Cierran el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por manifestantes

Autoridades informaron el cierre de la circulación en el cruce 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por presencia de manifestantes.

Se implementan cortes de circulación en Venustiano Carranza a partir 5 de Febrero y en 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay.

Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje Central y República de El Salvador.

¿Qué manifestaciones habrá en CDMX hoy 20 de octubre 2025?

¡Toma precauciones! Estas son las calles afectadas por las marchas en CDMX hoy 20 de octubre 2025.

  • 10:00 horas - Concentración en cerrada Miguel Noreña en la colonia San José Insurgentes, Benito Juárez.
  • 12:00 horas - Manifestación en Boulevard Cataratas en la colonia Jardines del Pedregal, Coyoacán.
  • 12:00 horas - Marcha en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán.

A lo largo del día, se espera una concentración en Calzada del Hueso no. 100, en la colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Manifestación en Álvaro Obregón; zonas afectadas

Se espera una manifestación en Gustavo E. Campana no.54 en la colonia Guadalupe Inn en la alcaldías Álvaro Obregón.

Avance lento en Viaducto; zonas afectadas

Reportan lento avance en Viaducto procedente de Eje 3 Sur con dirección a Monterrey.

Reducción de carriles en Av. Sur 122; zonas afectadas y alternativas viales

Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. río Tacubaya hacía el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres,

Cierre en Av. Paseo de la Reforma; zonas afectadas

Continúa el cierre de circulación en la lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Cena.

Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Av. Chapultepec y Río Pánuco.

¿Qué autos no circulan hoy 20 de octubre 2025?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 20 de octubre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

CDMXMarchas

Notas