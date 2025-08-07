Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Marchas y manifestaciones en la CDMX jueves 7 de agosto: Minuto a minuto de calles cerradas

Revisa cuáles son las calles cerradas o con afectaciones viales en CDMX este jueves 7 de agosto, a través del siguiente monitoreo de marchas, movilizaciones, bloqueos y más.

Notas
Seguridad
Escrito por: Carlos Alberto Pérez, Pilar Espinoza
Compartir nota
La CNTE tomará las calles de la CDMX hoy; consulta nuestro minuto a minuto.
Marchas y manifestaciones en CDMX; revisa las calles bloqueadas o con afectaciones|OVIAL

¿Vas a pasear por la ciudad? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy jueves 7 de agosto de 2025; estas son las calles cerradas y alternativas viales.

Mantente al tanto de los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), los avisos del C5 y las alertas ciudadanas verificadas. Con esta información, podrás anticipar el caos vehicular y tomar precauciones a lo largo de este jueves 7 de agosto de 2025. Sigue nuestras actualizaciones minuto a minuto para un viaje más seguro y fluido.

EN VIVO

Jueves de lluvia en CDMX: Pronóstico del la SSC CDMX

Se pronostica un día nublado con lluvias intensas durante la tarde. Toma precauciones al salir de casa, especialmente durante la tarde, alrededor de las 4 pm.

Marchas y concentraciones programadas para este jueves:

9:00 HORAS | Considera a las 09:00 horas concentración de manifestantes en Calz. del Hueso No. 1100, col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

10:00 HORAS | A las 10:00 hrs., se espera concentración de manifestantes en Av. Pdte. Masaryk No. 526, col. Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

10:00 HORAS | Se espera concentración de manifestantes aproximadamente a las 10:00 hrs., en Medellín No. 202, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 HORAS | Se prevé concentración de manifestantes en Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, col. Merced Gómez, alcaldía Benito Juárez, a las 10:30 hrs.

11:00 HORAS | Se considera concentración de manifestantes a las 11:00 hrs., en Reforma No. 50, col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

11:30 HORAS | A las 11:30 hrs., se espera concentración de manifestantes en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán

¿Qué autos no circulan hoy jueves 7 de agosto?

Si planeas salir con tu auto este jueves, toma en cuenta los vehículos con restricciones:

  • Engomado verde
  • Terminación de placa 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

Para este jueves no hay contingencia ambiental activa y la calidad del aire se mantiene en niveles estables, de acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

Hoy No Circula Jueves
¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Marchas

Notas