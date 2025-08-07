Marchas y manifestaciones en la CDMX jueves 7 de agosto: Minuto a minuto de calles cerradas
Jueves de lluvia en CDMX: Pronóstico del la SSC CDMX
Se pronostica un día nublado con lluvias intensas durante la tarde. Toma precauciones al salir de casa, especialmente durante la tarde, alrededor de las 4 pm.
Marchas y concentraciones programadas para este jueves:
9:00 HORAS | Considera a las 09:00 horas concentración de manifestantes en Calz. del Hueso No. 1100, col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.
10:00 HORAS | A las 10:00 hrs., se espera concentración de manifestantes en Av. Pdte. Masaryk No. 526, col. Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
10:00 HORAS | Se espera concentración de manifestantes aproximadamente a las 10:00 hrs., en Medellín No. 202, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
10:30 HORAS | Se prevé concentración de manifestantes en Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, col. Merced Gómez, alcaldía Benito Juárez, a las 10:30 hrs.
11:00 HORAS | Se considera concentración de manifestantes a las 11:00 hrs., en Reforma No. 50, col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.
11:30 HORAS | A las 11:30 hrs., se espera concentración de manifestantes en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán
¿Qué autos no circulan hoy jueves 7 de agosto?
Si planeas salir con tu auto este jueves, toma en cuenta los vehículos con restricciones:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma 1 y 2
Para este jueves no hay contingencia ambiental activa y la calidad del aire se mantiene en niveles estables, de acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección de Monitoreo Atmosférico.