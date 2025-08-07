Marchas y manifestaciones en la CDMX jueves 7 de agosto: Minuto a minuto de calles cerradas

9:00 HORAS | Considera a las 09:00 horas concentración de manifestantes en Calz. del Hueso No. 1100, col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

10:00 HORAS | A las 10:00 hrs., se espera concentración de manifestantes en Av. Pdte. Masaryk No. 526, col. Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

10:00 HORAS | Se espera concentración de manifestantes aproximadamente a las 10:00 hrs., en Medellín No. 202, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 HORAS | Se prevé concentración de manifestantes en Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, col. Merced Gómez, alcaldía Benito Juárez, a las 10:30 hrs.

11:00 HORAS | Se considera concentración de manifestantes a las 11:00 hrs., en Reforma No. 50, col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

11:30 HORAS | A las 11:30 hrs., se espera concentración de manifestantes en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán

