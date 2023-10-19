Marchas en CDMX hoy 19 de octubre: Bloqueos de trabajadores del Poder Judicial

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este jueves 19 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Para este día se esperan algunos bloqueos en la CDMX por parte de los trabajadores del Poder Judicial para manifestarse en contra de la iniciativa de Morena de eliminar 13 fideicomisos.

Marchas en CDMX para hoy jueves 19 de octubre de 2023

08:00 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial

Con un aforo aproximado de 40 personas se realizará una concentración en el Poder Judicial de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la iniciativa de Morena para eliminar 13 fideicomisos.

Durante el día | Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF)

Una concentración de al menos 30 personas se espera en el Tribunal Superior de Justicia de la capital, sede "Reclusorio Norte" en contra de la eliminación de 13 fideicomisos.

Asimismo, se espera un bloqueo en el Edificio Prisma en Avenida Insurgentes Sur con más de 600 personas. Lo mismo en el edificio Sede del Palacio de Justicia San Lázaro en Av. Eduardo Molina, con un aforo de aproximadamente 800 personas.

12:00 HORAS | Grupo: Colectivo Estudiantil “Vox Populi” de la FES-I

Alrededor de 300 personas marcharán del parque "De la Bombilla" a la Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria para denunciar y difundir la presunta criminalización que sufren los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Hoy No Circula para jueves 19 de octubre de 2023

Para este 19 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde con holograma de verificación 1 y 2.