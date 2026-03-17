Marchas en CDMX hoy 17 de marzo: Reporte Vial, bloqueos y rutas alternas EN VIVO

Se mantienen las afectaciones a la circulación sobre la Avenida México Coyoacán. De acuerdo con los reportes de monitoreo, continúa la reducción de un carril a la altura de Puente Xoco, justo frente a las instalaciones del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).

Para evitar el retraso en este punto, se recomienda utilizar las siguientes rutas:

