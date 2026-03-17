Marchas en CDMX hoy 17 de marzo: Reporte Vial, bloqueos y rutas alternas EN VIVO
¡Que no te agarren las prisas! Tras el fin de semana largo, este martes 17 de marzo la CDMX presentará complicaciones viales, marchas y bloqueos: te damos el reporte completo para que no llegues tarde a tu destino.
¿Listo para regresar a la normalidad después del finde semana largo? Calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por marchas, bloqueos y manifestaciones este martes 17 de marzo de 2026. Sigue el reporte completo de zonas afectadas y alternativaas viales con Azteca Noticias EN VIVO.
Marchas en CDMX HOY martes 17 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Reducción de carriles en Av. México Coyoacán
Se mantienen las afectaciones a la circulación sobre la Avenida México Coyoacán. De acuerdo con los reportes de monitoreo, continúa la reducción de un carril a la altura de Puente Xoco, justo frente a las instalaciones del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).
Para evitar el retraso en este punto, se recomienda utilizar las siguientes rutas:
- Avenida Universidad: Como la opción más fluida para avanzar hacia el norte o sur en paralelo a la zona afectada.
- Avenida División del Norte: Presenta mejor avance para quienes buscan conectar con el Eje 7 Sur o el centro de la ciudad.
- Calle Real de Mayorazgo: Únicamente para tránsito local hacia la zona de centros comerciales, aunque suele saturarse por el desvío de vehículos.