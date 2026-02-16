Marchas en CDMX: bloqueos y calles cerradas HOY lunes 16 de febrero
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, lunes 16 de febrero de 2026, en CDMX. Te decimos horarios, puntos de reunión y afectaciones viales.
¡Que no te agarren las prisas! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre marchas, percances viales y concetraciones en CDMX durante este lunes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brinda el reporte de las zonas que podrían presentar cierres viales por movilizaciones o protestas durante la jornada de este 16 de febrero.
Tras el fin de semana de San Valentín, la actividad en las calles vuelve a su ritmo habitual con diversas organizaciones sociales que se darán cita en las principales avenidas. En Fuerza Informativa Azteca te traemos los detalles en tiempo real para que los bloqueos no te tomen por sorpresa y logres llegar a tu destino sin contratiempos.
Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa | HOY
Posibles marchas y concetraciones de este lunes 16 de febrero
Este lunes la capital tendrá una agenda movida con diversas concentraciones en puntos clave. Si tus rutas habituales incluyen el Centro Histórico o el sur de la ciudad, toma nota de los horarios para que no te quedes atrapado en los embotellamientos:
Alcaldías y horarios de las movilizaciones:
- Cuauhtémoc (Centro Histórico):
- Mañana: A las 11:00 horas, se espera otra concentración masiva frente a la Plaza de la Constitución.
- Mediodía: A las 12:00 horas, habrá manifestantes en el cruce de Donceles y Allende (zona del Congreso).
- Tarde: Desde las 04:30 horas, ya se reportan grupos en el Zócalo capitalino.
- Álvaro Obregón:
- 10:00 horas: Se prevé el cierre parcial o presencia de grupos en la Avenida Universidad (número 1449), en la colonia Axotla. ¡Ojo si vas hacia Coyoacán o Mixcoac!
- Xochimilco:
- 10:00 horas: Manifestantes se reunirán en el cruce de las calles Palacios y Lic. Martínez de Castro, en el pueblo de San Mateo Xalpa.