Marchas en CDMX: bloqueos y calles cerradas HOY lunes 16 de febrero

¡Que no te agarren las prisas! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre marchas, percances viales y concetraciones en CDMX durante este lunes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brinda el reporte de las zonas que podrían presentar cierres viales por movilizaciones o protestas durante la jornada de este 16 de febrero.

Tras el fin de semana de San Valentín, la actividad en las calles vuelve a su ritmo habitual con diversas organizaciones sociales que se darán cita en las principales avenidas. En Fuerza Informativa Azteca te traemos los detalles en tiempo real para que los bloqueos no te tomen por sorpresa y logres llegar a tu destino sin contratiempos.

