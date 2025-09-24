Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 24 de septiembre de 2025: Corte a la circulación en Bucareli
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones.
¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este día.
Cierre a la circulación en calles aledañas a Secretaría de Gobernación
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que continúa cerrada la circulación en calles aledañas a Secretaría de Gobernación; la alternativa vial es Balderas, Paseo de la Reforma y Chapultepec.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en calles aledañas a @SEGOB_mx, por vallas metálicas. #AlternativaVial Balderas, Paseo de la Reforma y Chapultepec. pic.twitter.com/Z1BgXoqaCf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2025
Volcadura en Carretera Federal México-Cuernavaca
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informa que servicios de emergencia trabajan por volcadura en Carretera Federal México-Cuernavaca y Tres Cruces, esto a la altura de la colonia San Andrés Totoltepec.
⚠️Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Carretera Federal México-Cuernavaca y Tres Cruces, colonia San Andrés Totoltepec, @TlalpanAl.#911CDMX #C5CorazónDeLaCDMX #C5OjosDeLaCDMX— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 24, 2025
Corte a la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un corte a la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli, esto es desde Atenas hasta Lucerna. La alternativa vial es la Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma y Balderas.
#PrecauciónVial | Corte a la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli de Atenas hasta Lucerna. #AlternativaVial | Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma y Balderas. pic.twitter.com/pWNFZRPDv6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2025
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 24 de septiembre de 2025
¿Cuántas marchas habrá? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, se tienen prevista 1 marcha, 14 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 24 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshd9y1 pic.twitter.com/qoqamsaTz1