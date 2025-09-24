Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 24 de septiembre de 2025: Corte a la circulación en Bucareli

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Vista del Eje Central Lázaro Cárdenas en CDMX
Marchas en CDMX: Guía completa hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

|Arturo Engels

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este día.

EN VIVO

Cierre a la circulación en calles aledañas a Secretaría de Gobernación

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que continúa cerrada la circulación en calles aledañas a Secretaría de Gobernación; la alternativa vial es Balderas, Paseo de la Reforma y Chapultepec.

Volcadura en Carretera Federal México-Cuernavaca

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informa que servicios de emergencia trabajan por volcadura en Carretera Federal México-Cuernavaca y Tres Cruces, esto a la altura de la colonia San Andrés Totoltepec.

Corte a la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un corte a la circulación en Eje 1 Poniente Bucareli, esto es desde Atenas hasta Lucerna. La alternativa vial es la Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma y Balderas.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 24 de septiembre de 2025

¿Cuántas marchas habrá? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, se tienen prevista 1 marcha, 14 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

MarchasCDMXSSC CDMX

Notas