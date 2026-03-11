¿Sigue la contingencia ambiental? Así aplica el Doble Hoy No Circula este 11 de marzo

La contingencia ambiental por mala calidad del aire continúa en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que este miércoles 11 de marzo se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la medida se mantiene luego de que se registraran 159 partes por billón de ozono en la estación FES Acatlán, en Naucalpan, uno de los niveles más altos detectados durante la jornada.

Ante este escenario, diversos vehículos deberán suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas, con el objetivo de reducir la contaminación en el Valle de México.

Autos que no circulan este miércoles en la CDMX y Edomex por contingencia ambiental

Debido al Doble Hoy No Circula, estos vehículos deberán quedarse en casa:



Autos con holograma de verificación 2

Vehículos con holograma 1 con placas terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Autos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación 3 o 4

Vehículos sin holograma de verificación (incluye autos nuevos con permiso, placas foráneas o pase turístico)

También hay restricciones en el transporte y carga :



50 por ciento de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca

Vehículos de carga local o federal, que no circulan de 6:00 a 10:00 horas

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, que deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas

Estas medidas buscan disminuir la concentración de contaminantes en el aire.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/Z0A8SnAF7o pic.twitter.com/nzdPs8TC4y — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 11, 2026

Vehículos que sí pueden circular durante la contingencia ambiental

A pesar de la restricción, algunos vehículos quedan exentos del programa.

Entre ellos:



Autos eléctricos e híbridos con matrícula ecológica

Vehículos con holograma 0 o 00 que no tengan engomado rojo ni terminación 3 o 4

Motocicletas

Vehículos de emergencia médica, seguridad y protección civil

Transporte escolar autorizado

Autos que trasladan personas con discapacidad

Vehículos que transportan productos perecederos o refrigerados

Dónde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México. También aplica en municipios conurbados del Estado de México, entre ellos:



Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Y otras zonas del Valle de México donde se mantiene la contingencia ambiental.

Multa por no respetar el Doble Hoy No Circula

Ignorar el programa puede salir caro.

Las sanciones pueden ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 3 mil pesos.

Además, el conductor puede enfrentar:



Traslado del vehículo al corralón

Pago de arrastre de grúa

Cargos adicionales para recuperar el auto

Las autoridades ambientales informarán este miércoles a las 10:00 de la mañana si la contingencia ambiental continúa o si las restricciones se levantan.