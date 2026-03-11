¡Sobrevive al derrumbe en San Antonio Abad! Dan de alta a trabajador lesionado tras pasar noche hospitalizado

El trabajador Ángel Miranda, de 42 años, quien resultó lesionado tras el colapso de un edificio en demolición ocurrido el lunes 9 de marzo en Calzada San Antonio Abad, fue dado de alta del hospital Rubén Leñero después de permanecer bajo observación médica por diversas contusiones.

Miranda fue uno de los obreros que quedaron atrapados entre los escombros cuando la estructura se vino abajo de manera repentina. Aunque el incidente dejó un saldo trágico de tres trabajadores fallecidos, el hombre logró sobrevivir y fue rescatado con vida por equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate.

Tras el accidente, el trabajador fue trasladado al hospital con golpes en la cabeza y en la zona de las costillas, lo que obligó a los médicos a realizar diversos estudios para descartar lesiones internas.

Estudios médicos descartan lesiones graves tras derrumbe en edificio de CDMX

De acuerdo con familiares de la víctima, las tomografías realizadas en el hospital arrojaron resultados favorables y no detectaron fracturas ni daños internos que pusieran en riesgo su vida.

Daniel Miranda, hermano del trabajador, informó que los médicos determinaron que el paciente podía continuar su recuperación desde casa, siempre y cuando mantenga reposo absoluto durante varias semanas.

“Bendito sea Dios, se descartaron todas las lesiones. Salieron las tomografías muy bien y se dio de alta. Se optó del hospital trasladarlo al domicilio”, explicó.

Aunque Ángel Miranda continúa con molestias físicas derivadas del accidente, los médicos indicaron que las lesiones que presenta pueden tratarse con cuidados en casa y seguimiento médico.

La familia señaló que el trabajador deberá permanecer al menos dos meses en reposo para garantizar una recuperación adecuada.

Entregan el primer cuerpo de las víctimas del colapso en San Antonio Abad

Mientras Miranda inicia su recuperación, las autoridades continúan con los procesos relacionados con las víctimas mortales del derrumbe.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) entregó el cuerpo de Marcelino Moreno, uno de los tres trabajadores que perdieron la vida tras el colapso del inmueble que se encontraba en proceso de demolición en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Moreno fue el primer trabajador rescatado de entre los escombros después del derrumbe.

Sus familiares trasladarán los restos hasta el estado de Michoacán, donde será sepultado y despedido por sus seres queridos.

El incidente ocurrido en San Antonio Abad ha generado preocupación entre vecinos y trabajadores del sector de la construcción, quienes han señalado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en obras y demoliciones para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.