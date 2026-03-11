Buscó esquivar a la policía. Trepó hasta una azotea, pues oficiales en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), iban a detenerlo al ser acusado de pegarle a su hermano.

Así es como un hombre en este municipio mexiquense quiso evadir a las autoridades, quienes llegaron por él para llevárselo después de ser quien presuntamente agredió físicamente a su familiar.

Policía de Ecatepec arresta a hombre acusado de pegarle a su hermano

Nada evitó que lo detuvieran. César “N”, como fue identificado el probable agresor, terminó esposado y presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Elementos de seguridad fueron alertados vía radio sobre una persona que alteraba el orden en un domicilio ubicado en una colonia de Ciudad Azteca.

En el lugar, un ciudadano señaló que su hermano lo estaba agrediendo física y verbalmente al interior de la vivienda, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

Investigan a hermano en Ecatepec por violencia familiar

Cuando los policías llegaron, el probable responsable intentó evadir a la autoridad al subir a la azotea del inmueble, pero finalmente, tras dialogar con él y para salvaguardar su integridad, accedió a bajar.

Cesar “N”, de 35 años de edad, fue esposado y trasladado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Este es el castigo por violencia familiar en el Estado de México

El delito de violencia familiar en el Estado de México, de acuerdo con el Código Penal de la entidad, puede castigarse hasta con una condena de tres a siete años de prisión y de doscientos a seiscientos días de multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen.

Así lo establece el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, el cual también estipula que, en caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño, la pena se incrementará hasta en una mitad.

La ley señala que el delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad, incapaces, mujeres o adultos mayores; en cuyo caso, se perseguirá de oficio.

El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al rendir su declaración, será apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiere causar daño a los pasivos.