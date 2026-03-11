¿Liberarán a exalcalde de Tequila ligado con “El Mencho”?

Diego "N", exalcalde de Tequila, Jalisco, busca librar todo proceso jurídico tras ser detenido. ¿Quedará libre el expresidente municipal ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"?

Un juez federal concedió una suspensión provisional al exalcalde de Tequila, contra la vinculación a proceso que se le dictó el 11 de febrero pasado por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer secuestro.

¿Quedará en libertad el exalcalde de Tequila?

El expresidente municipal fue detenido el 5 de febrero por fuerzas de seguridad federales tras una serie de denuncias ciudadanas, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Su captura formó parte de un seguimiento a la Operación Enjambre, ejecutada el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México (Edomex) para detener a servidores públicos investigados por nexos con actividades delictivas, principalmente por vínculos con el crimen organizado.

La resolución no implica que obtendrá su libertad, por lo que permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Edomex; el juicio en su contra no iniciará hasta que se resuelva de fondo el amparo. La fecha de la audiencia se fijó para el 17 de marzo.

El expediente habla: Así operó Diego ‘N’, exalcalde de Tequila acusado de pactar con el CJNG

Exalcalde de Tequila y sus supuestos nexos con el CJNG

En la nómina de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026, había sicarios y, presuntamente, servidores públicos. La estructura y expansión del CJNG dejaría ver posibles nexos de políticos con el cártel.

El expresidente municipal de Tequila fue detenido al ser investigado por probablemente extorsionar a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar presuntamente relacionado con una célula delictiva del CJNG, de acuerdo con informes de autoridades federales.

En diciembre pasado, una empresa destiladora de agave en Tequila, Jalisco, estuvo vigilada y con sellos de clausura por tres días. La administración de Diego “N” le impuso presuntos impuestos municipales excesivos y, al negarse a pagarlos, fue clausurada y el lugar fue sitiado por patrullas municipales de Tequila. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que situaciones similares han ocurrido en otros negocios del municipio.

La información de las autoridades federales establece que Diego “N” presuntamente lidera una red de corrupción en el Ayuntamiento de Tequila y con ella servidores públicos al parecer extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de probablemente desviar recursos del erario público.

Capturan a exfuncionarios de Tequila tras detención de Diego "N"

Diego "N", en mayo de 2025, fue citado a declarar ante la fiscalía de Sinaloa por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el evento llamado Los Señores del Corrido en Zapopan el 29 de marzo de ese año, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Junto con él fueron detenidos Juan Manuel “N”, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, Director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, Director de Obras Públicas, también por estar presuntamente vinculados al CJNG.