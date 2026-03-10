Cae Carlos Fernando “N” tras la difusión de imágenes sexuales de menores; es rastreado desde Australia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso a Carlos Fernando “N” por su probable participación en el delito de trata de personas agravado, luego de que presuntamente difundiera, a través de plataformas, redes sociales y enlaces, i mágenes en las que participaban personas menores de 18 años de edad en actos de exhibicionismo corporal con fines sexuales.

Identifican a Carlos Fernando "N" por trata de persona agravado

De acuerdo con las investigaciones, el caso fue resultado de trabajos de inteligencia y de la colaboración internacional, particularmente con la Policía Federal de Australia, lo que permitió identificar al presunto responsable.

Peritos en materia de medicina y psicología forense analizaron diversas imágenes y determinaron que en al menos siete de ellas participaban menores de edad.

Como parte de las indagatorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutaron un cateo en el municipio de Tuxpan, Nayarit.

Aseguran memorias, teléfonos y predas de vestir

Durante el operativo fueron aseguradas dos memorias micro SD, teléfonos celulares, una unidad de almacenamiento, tres discos duros, dos computadoras portátiles, dos tabletas electrónicas, prendas de vestir, entre otros objetos.

Tras presentar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un juez la vinculación a proceso en su contra, además de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Carlos Fernando “N” permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, mientras continúan las investigaciones del caso.

¿Cómo se castiga el delito de explotación sexual?

En México, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual o difusión de material con menores de edad se castiga con penas severas, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

La ley establece que:



La trata de personas puede castigarse de 5 a 15 años de prisión y multas económicas.

Cuando el delito involucra a niñas, niños o adolescentes, las penas aumentan considerablemente, pudiendo alcanzar entre 15 y hasta 30 años de prisión, dependiendo de la modalidad y la gravedad de los casos.

Si se trata de explotación sexual o difusión de material sexual con menores, las sanciones se agravan aún más, ya que la ley considera que existe una vulneración grave a los derechos de la infancia.

Además de la prisión, la legislación contempla multas, decomiso de bienes utilizados para cometer el delito y reparación del daño a las víctimas.

En estos casos, las investigaciones suelen estar a cargo de la Fiscalía General de la República, especialmente cuando existen redes delictivas, uso de internet o colaboración internacional.