¿Dónde y a qué hora? Marchas hoy en CDMX | Manifestantes en Dr. Lavista

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels
FOTO DE ARCHIVO: concentración de manifestantes sobre Calzada de Tlalpan
Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy jueves 25 de septiembre de 2025|“OVIAL_SSCCDMX”

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy jueves 25 de septiembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las concentraciones y marchas hoy; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este día.

EN VIVO

Manifestantes en Dr. Lavista

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre afectaciones a la circulación en Dr. Lavista entre Niños Héroes y Dr. Jiménez, por la presencia de manifestantes. La alternativa vial es Dr. Navarro y Eje 2A Sur.

Choque de patrullas en Canal del Norte y Cieneguillas

Nuestro compañero Isidro Corro nos informa sobre un choque de patrullas en Canal del Norte y Cieneguillas, esto en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, de al alcaldía Venustiano Carranza.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 25 de septiembre de 2025

¿Habrá marchas en CDMX? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy jueves 25 de septiembre de 2025, se tienen previstas 15 concentraciones y 12 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

MarchasCDMXSSC CDMX

