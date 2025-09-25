¿Dónde y a qué hora? Marchas hoy en CDMX | Manifestantes en Dr. Lavista
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy jueves 25 de septiembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las concentraciones y marchas hoy; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este día.
EN VIVO
Manifestantes en Dr. Lavista
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre afectaciones a la circulación en Dr. Lavista entre Niños Héroes y Dr. Jiménez, por la presencia de manifestantes. La alternativa vial es Dr. Navarro y Eje 2A Sur.
#PrecauciónVial | Considera afectada la circulación en Dr. Lavista entre Niños Héroes y Dr. Jiménez. #AlternativaVial Dr. Navarro y Eje 2A Sur. pic.twitter.com/tpBZPZt7iE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 25, 2025
Choque de patrullas en Canal del Norte y Cieneguillas
Nuestro compañero Isidro Corro nos informa sobre un choque de patrullas en Canal del Norte y Cieneguillas, esto en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, de al alcaldía Venustiano Carranza.
🚨 #AlertaVialFIA | Choque de patrullas en Canal del Norte y Cieneguillas, col. Ampliación 20 de Noviembre, Venustiano Carranza.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025
Tres policías lesionados.
⚠️ Vialidad complicada sobre Canal del Norte de Eduardo Molina hacia Congreso de la Unión.@isidrocorro con la información pic.twitter.com/EucFjZQVHq
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 25 de septiembre de 2025
¿Habrá marchas en CDMX? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy jueves 25 de septiembre de 2025, se tienen previstas 15 concentraciones y 12 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 25 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 25, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/aPAMbDu3VL