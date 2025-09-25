¿Dónde y a qué hora? Marchas hoy en CDMX | Manifestantes en Dr. Lavista

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy jueves 25 de septiembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las concentraciones y marchas hoy; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este día.