Marchas, concentraciones o bloqueos, en la CDMX hoy martes 17 de febrero traerán afectaciones viales; FIA trae para ti actualizaciones en TIEMPO REAL.
La Ciudad de México mantiene su ritmo vibrante, pero también complejo. Para que tus traslados no se conviertan en un dolor de cabeza y logres llegar a tiempo a tus compromisos, te presentamos el reporte de movilidad basado en las previsiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este martes 17 de febrero de 2026, la agenda capitalina está particularmente activa. Se tienen previstas cinco concentraciones sociales, una rodada de motociclistas, tres rodadas ciclistas y al menos nueve eventos de esparcimiento que podrían impactar las principales arterias viales.
Recomendaciones para tu trayecto
Ante este panorama, lo ideal es considerar alternativas como el uso del Metro o Metrobús, aunque también te sugerimos estar atento a los reportes en tiempo real de estos sistemas de transporte, ya que las movilizaciones suelen generar ajustes en el servicio.
Recuerda que para mantenerte al tanto de incidentes viales de último minuto, bloqueos inesperados o cambios en el clima que puedan afectar el tránsito, puedes seguir la cobertura continua de N+. Ahí encontrarás la información más fresca para navegar la CDMX sin contratiempos.
Carga vehicular hacia Paseo Reforma
Se registra tránsito lento en la calle Florencia, específicamente en la intersección con Avenida Chapultepec en dirección a Paseo de la Reforma, debido a la acumulación de vehículos en los semáforos.
Personal del IMSS-Bienestar protesta en Palacio Nacional por falta de insumos y riesgos sanitarios
Personal sanitario del IMSS-Bienestar se manifiesta frente a Palacio Nacional para protestar por la escasez de suministros médicos. Asimismo, reclaman vulneraciones a sus derechos laborales, señalando que se les exige trabajar en contacto directo con pacientes en etapas críticas de contagio.
Rodadas Nocturnas: Atención en el Norte y Sur
La actividad sobre ruedas también marcará la pauta este martes, especialmente durante la noche, lo que podría generar cortes intermitentes en avenidas principales.
* Motociclistas en la GAM: A las 21:00 horas, el grupo Los Primos Kikimontana se reunirá en un centro comercial ubicado en Constitución de la República No. 221, colonia Pradera. Aunque el destino final está por definirse, es probable que utilicen vías primarias de la alcaldía Gustavo A. Madero.
* Ciclistas hacia el Centro: A las 20:00 horas, el colectivo Los Biker’s del Sol iniciará una rodada desde el Estadio Banorte (Calzada de Tlalpan No. 3465), en Coyoacán. Su ruta contempla avanzar por Calzada de Tlalpan con destino a la Alameda Central y el Zócalo, lo que afectará la circulación de sur a centro.
Concentraciones CDMX hoy
La alcaldía Cuauhtémoc será, como es habitual, el punto neurálgico de las movilizaciones sociales. Toma tus precauciones si transitas por el Centro Histórico:
Salud en el Zócalo: Desde las 06:00 horas, integrantes de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se encuentran en las inmediaciones de Palacio Nacional. Además de manifestarse, han instalado un stand de salud para visibilizar sus demandas laborales. Se recomienda evitar el primer cuadro de la ciudad si buscas una circulación fluida.
Exigencia de Vivienda: Más tarde, a las 11:00 horas, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas se citará en el Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2). Su pliego petitorio incluye el acceso a vivienda digna y la creación de una plaza artesanal. Se espera una presencia importante de personas en la zona.