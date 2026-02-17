Personal del IMSS-Bienestar protesta en Palacio Nacional

La Ciudad de México mantiene su ritmo vibrante, pero también complejo. Para que tus traslados no se conviertan en un dolor de cabeza y logres llegar a tiempo a tus compromisos, te presentamos el reporte de movilidad basado en las previsiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este martes 17 de febrero de 2026, la agenda capitalina está particularmente activa. Se tienen previstas cinco concentraciones sociales, una rodada de motociclistas, tres rodadas ciclistas y al menos nueve eventos de esparcimiento que podrían impactar las principales arterias viales.

Recomendaciones para tu trayecto

Ante este panorama, lo ideal es considerar alternativas como el uso del Metro o Metrobús, aunque también te sugerimos estar atento a los reportes en tiempo real de estos sistemas de transporte, ya que las movilizaciones suelen generar ajustes en el servicio.

Recuerda que para mantenerte al tanto de incidentes viales de último minuto, bloqueos inesperados o cambios en el clima que puedan afectar el tránsito, puedes seguir la cobertura continua de N+. Ahí encontrarás la información más fresca para navegar la CDMX sin contratiempos.

