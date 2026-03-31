¡Toma precauciones! Reportan percance vial en el segundo nivel de Periférico

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para este 31 de marzo de 2026, se prevén diversas afectaciones viales por marchas, rodadas y eventos masivos. A continuación, Azteca Noticias te detalla la información segmentada por tipo de actividad. No llegues tarde.

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 31 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



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