¡Toma precauciones! Reportan percance vial en el segundo nivel de Periférico
Agenda de movilizaciones en CDMX: Se esperan marchas al Zócalo y concentraciones en la Ciudadela. Conoce las rutas y horarios para evitar retrasos hoy.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para este 31 de marzo de 2026, se prevén diversas afectaciones viales por marchas, rodadas y eventos masivos. A continuación, Azteca Noticias te detalla la información segmentada por tipo de actividad. No llegues tarde.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 31 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 31, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/eKgDvetcqj
Caos vial en el Centro Histórico: Manifestaciones y marchas programadas para este martes en CDMX
Percance vial en el segundo nivel de Periférico
Se registra una fuerte afectación vial debido a un choque en el segundo piso del Anillo Periférico, con sentido al sur, justo al cruce con Barranca del Muerto.
#PrecauciónVial | Por percance vehicular en el segundo nivel de Anillo Periférico con dirección al Sur a la altura de Barranca del Muerto. Permite el paso a los servicios de emergencia. pic.twitter.com/idTEGNk30O— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 31, 2026
Concentraciones masivas en la CDMX
Además de las marchas, la CDMX presentará grandes concentraciones que podrían complicar el tránsito:
- Semana Santa e Iztapalapa: Se llevan a cabo las festividades de Semana Santa en las 16 alcaldías. Destaca la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que durante el día movilizará actividades en la Macroplaza y el Predio de la Pasión.
- Feria Nacional de la Nieve: En Xochimilco (Santiago Tulyehualco), se espera una afluencia de 80,000 personas a partir de las 08:00 horas.
Espectáculos: Por la noche habrá eventos en el Auditorio Nacional (Pink Floyd Sinfónico, 20:30 hrs, 9,790 personas) y en el Estadio Alfredo Harp Helú (Béisbol Interliga, 19:30 hrs, 2,499 personas).
¿Qué calles evitar este martes en la Ciudad de México por marchas?
Marchas Programadas
Coalición Nacional de Mujeres Trans de México:
- Hora: 14:00.
- Punto de partida: Monumento a la Revolución.
- Destino: Zócalo Capitalino.
- Motivo: Conmemoración del "Día Internacional de la Visibilidad Transgénero" para exigir políticas de igualdad y respeto.
- Aforo esperado: 400 personas.
Colectiva "Libres y Combativas MX":
- Hora: 15:00.
- Punto de partida: Zócalo Capitalino.
- Ruta: Se desplazarán hacia la Plaza Tlaxcoaque y la estación del Metro Chabacano.
- Motivo: Exigencia de la tipificación del transfeminicidio y la aprobación de la "Ley Integral Trans".
- Aforo esperado: 500 personas. Existe la posibilidad de que realicen pintas como protesta.