¿Atrapado en el tráfico? Minuto a minuto de bloqueos y vialidades cerradas este martes 7 de abril
¡No te quedes atorado! Sigue nuestro reporte vial en tiempo real con los bloqueos activos, marchas programadas y las mejores rutas alternas para moverte hoy por la capital.
Arrancamos el martes 7 de abril y la movilidad en la Ciudad de México ya comienza a presentar sus retos habituales. Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5, se esperan diversas concentraciones a lo largo del día que afectarán vialidades importantes, sobre todo en la zona centro.
Si ya estás en el auto o a punto de salir, revisa este minuto a minuto en Azteca Noticias para conocer qué avenidas están cerradas y cuáles son tus mejores alternativas viales para evitar el caos.
Marchas y tráfico CDMX hoy 7 de abril: Calles cerradas, bloqueos y rutas alternas EN VIVO
Marcha en avenida Insurgentes
Se prevé manifestantes realicen marcha de Av. Insurgentes Sur no. 552, col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc hacia Av. Insurgentes Sur no. 838, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez, a las 11:00 horas.
Manifestantes en avenida Reforma
Concentración de manifestantes a las 08:30 horas en Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y durante el día considera concentración de manifestantes en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
Restricciones: Hoy No Circula
Descansan hoy martes: Engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8, Holograma 1 y 2.
Los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, circulan con normalidad.