¿Atrapado en el tráfico? Minuto a minuto de bloqueos y vialidades cerradas este martes 7 de abril

Arrancamos el martes 7 de abril y la movilidad en la Ciudad de México ya comienza a presentar sus retos habituales. Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5, se esperan diversas concentraciones a lo largo del día que afectarán vialidades importantes, sobre todo en la zona centro.

Si ya estás en el auto o a punto de salir, revisa este minuto a minuto en Azteca Noticias para conocer qué avenidas están cerradas y cuáles son tus mejores alternativas viales para evitar el caos.

