¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Marchas, tráfico y bloqueos este jueves 26 de febrero

10:00 HORAS | Adolfo López Mateos

Se prevé arribo de manifestantes a las 10:00 horas en Adolfo López Mateos No. 323, col. San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.

10:00 HORAS | Calderón de la Barca

Considera arribo de manifestantes alrededor de las 10:00 horas en Calderón de la Barca No. 92, col. Polanco V Sección, alcaldía.

10:00 HORAS | Avenida Pino Suárez

Prevista concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Pino Suárez No. 2 y Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 HORAS | Ángel de la Independencia

Se espera marcha a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.

Durante el día | Avenida México Coyoacán

Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán No. 259, col. Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.