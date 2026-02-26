¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Marchas, tráfico y bloqueos este jueves 26 de febrero
¡Sal con tiempo! Sigue nuestro reporte vial en tiempo real con los bloqueos activos, marchas y las mejores alternativas viales para moverte hoy por la Ciudad de México.
Se acerca el fin de semana y este jueves 26 de febrero la Ciudad de México amanece con diversas movilizaciones que podrían complicar tus traslados. Según la agenda del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se esperan algunas concentraciones en la capital.
Si estás por salir de casa o ya te encuentras en el tráfico, revisa nuestro minuto a minuto para conocer qué vialidades están cerradas y cuáles son tus mejores opciones para circular.
Marchas y tráfico CDMX hoy jueves 26 de febrero: Calles cerradas, bloqueos y rutas alternas EN VIVO
Marchas previstas para hoy jueves 26 de febrero
10:00 HORAS | Adolfo López Mateos
Se prevé arribo de manifestantes a las 10:00 horas en Adolfo López Mateos No. 323, col. San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.
10:00 HORAS | Calderón de la Barca
Considera arribo de manifestantes alrededor de las 10:00 horas en Calderón de la Barca No. 92, col. Polanco V Sección, alcaldía.
10:00 HORAS | Avenida Pino Suárez
Prevista concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Pino Suárez No. 2 y Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
16:00 HORAS | Ángel de la Independencia
Se espera marcha a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.
Durante el día | Avenida México Coyoacán
Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán No. 259, col. Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.
Hoy No Circula 26 de febrero
El recordatorio clave para evitar corralón este jueves.
- Descansan hoy: Engomado Verde, terminación de placas 1 y 2, Holograma 1 y 2.
- Los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos y circulan con normalidad.
Este jueves, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Gvy5CVXoIa— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 26, 2026