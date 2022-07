Piden actualizar marco legal para trabajadores del Estado

Ante diputados, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Placido Morales, pidió actualizar el marco laboral que rige a los trabajadores al servicio del Estado, con el fin de agilizar la solución y conciliación de conflictos laborales para que el pasivo laboral no ponga en riesgo las finanzas de los entes de gobierno.

Durante la reunión que sostuvo con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados , el magistrado alertó que hay municipios que están en quiebra por el pasivo laboral, de ahí que se pronunció por modificar el artículo 115 y 123, apartado B, de la Constitución.

📌 La Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunió con el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con el fin de de dar a conocer las necesidades del Tribunal, así como plantear algunas sugerencias de iniciativas. https://t.co/Ksv5YRdwy8 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 21, 2022

Para el magistrado hoy urge que la justicia laboral sea pronta y expedita, se privilegie la conciliación y que el tribunal tenga medidas de apremio cuando se trate de pasivo laboral con lo que se evitará que los salarios caídos se acumulen hasta lo infinito.

“Que los juicios laborales individuales entre el gobierno no sean tan tortuosos, pero no sean tampoco tan onerosos para el Estado, hay municipios del país que están quebrados totalmente por el pasivo laboral, hay entidades federativas que deben un porcentaje de su presupuesto anual para el pasivo laboral y, esto no debe seguir creciendo esta bola de nieve, pero tampoco debe ser motivo de injusticia, ni de injusticia ni de lucro contra el gobierno”, señaló el presidente Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ante diputados .

¿Qué es el pasivo laboral?

Se refuere a la deuda implícita que se generan durante los años que un trabajador presta sus servicios, en este caso al Estado, y hasta que se termina la relación laboral.

Este pasivo laboral al que se refiere el magistrado cubre los beneficios que marca la Ley Federal del Trabajo, tales como indemnización por despido y prima de antigüedad.