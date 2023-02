El martirio de pagar impuestos al SAT en zonas rurales o marginadas

Los emprendedores de pequeños negocios que habitan en zonas rurales y de alta marginación, enfrentan una serie de problemas a la hora de realizar sus trámites fiscales con el Servicio de Atención Tributaria (SAT).

Un ejemplo es el municipio de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México (Edomex), donde existen alrededor de 500 emprendedores, quienes batallan por cumplir con sus responsabilidades fiscales.

Tal es el caso de don José, quien emprendió su propio negocio de nieves, pero ahora su idea no solo es vender su producto, sino también ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales del SAT.

La gran batalla de los pequeños emprendedores ante el SAT

Cumplir con la documentación necesaria ante el SAT se ha convertido en un auténtico martirio para don José, debido a la falta de oficinas de atención, escasez de citas y a la poca o nula asesoría que recibe para completar sus trámites.

Son decenas de pequeños emprendedores que no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que a causa de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, el SAT cerró varias oficinas de atención.

Así que realizar estos trámites, implica dejar sus pequeños negocios todo un día, para trasladarse a la oficina de atención del SAT más cercana y tratar de ponerse al corriente.

Esto significa perder por lo menos un día completo, en el que no pueden generar ingresos para llevar comida a su mesa.

Y si se trata de hacer el trámite por medio del portal del SAT, la situación no es muy diferente para muchos de estos pequeños emprendedores. En varias regiones del país siguen sin acceso a Internet, y donde hay, no todos cuentan con una computadora o no la saben utilizar.

Muchos emprendedores que han intentado arreglar su situación fiscal ante el SAT, ya sea de manera presencial o digital, desconocen la manera correcta en la que se tienen que llenar la documentación; debido a esto se suelen cometer errores y el proceso debe volver a empezar.

Las ganancias de los pequeños emprendedores como don José no alcanzan para contratar un contador, que le ayude con los trámites que exige el SAT.

Así que muchas veces, no es que estos contribuyentes no quieran cumplir con sus responsabilidades fiscales ante el SAT, sino que la propia dependencia no brinda las herramientas u opciones necesarias para lograrlo.